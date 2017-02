Avalanche à Tignes : un sauvetage difficile sous l'épaisse couche de neige «

Une avalanche dans un secteur hors-piste de Tignes en Savoie a fait quatre morts lundi. Il s'agit de trois membres de la même famille, un père, son fils, le demi-frère de ce dernier, ainsi qu'un moniteur de snowboard. Cette avalanche est la plus meurtrière depuis le début de la saison. Le sauvetage n'a pas été aisé pour les secouristes, qui ont dû faire face à une épaisseur de neige importante.

Les quatre personnes, qui ont perdu la vie dans cette avalanche à Tignes étaient des surfeurs de nationalité française habitués de la station, qui "cheminaient" à pied quand ils ont été emportés par une plaque à vent. Parmi eux, on comptait un père de famille de 48 ans, son fils de 15 ans et le demi-frère de ce dernier, 19 ans. Ils étaient tous originaires du sud de la France. Leur moniteur était quant à lui âgé de 59 ans. Ils étaient tous porteurs d'un équipement de détection de victime d'avalanche. "Ils avaient déjà emprunté ce hors-piste plus tôt et ils voulaient le faire une deuxième fois", selon les secours. Les recherches ont mobilisé une centaine de personnes - pisteurs, moniteurs, CRS - aidés de chiens et d'hélicoptères en raison d'une importante épaisseur de neige.

Un risque "marqué"

La coulée, spectaculaire, s'est produite sur environ 400 mètres sur le secteur hors-piste de la Tovière, à quelques dizaines de mètres seulement des remontées mécaniques. C'est le personnel de la station qui a donné l'alerte à 10H35. Une ou plusieurs plaques à vent se sont décrochées à la suite du passage du groupe. Lundi, le risque d'avalanche était de 3 sur une échelle de cinq. Qualifié de "marqué" par Météo-France, ce niveau prévient que des avalanches sont "possibles parfois même par faible surcharge et dans de nombreuses pentes". C'est le plus grave accident survenu depuis le début de la saison de ski, qui a démarré tardivement cette année en raison d'un manque de neige avant la mi-janvier.