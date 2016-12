Primaire de la gauche : qui sont les neuf candidats ? «

Huit hommes et une femme ont déposé leur dossier de candidature à la primaire de la gauche. Parmi eux, d'anciens ministres des gouvernements Ayrault et Valls, tels que Vincent Peillon, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, ainsi que l'ex-Premier ministre lui-même. Des candidats non-issus du PS sont également présents : Jean-Luc Bennahmias, François de Rugy et Sylvia Pinel. La liste définitive sera annoncée samedi après vérification des dossiers.