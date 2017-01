Trophée Jules Verne : Francis Joyon boucle fièrement son tour du monde en 40 jours «

Après 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes de course, Francis Joyon, arrivé ce jeudi 25 janvier à Brest, est devenu l'homme le plus rapide à avoir parcouru la planète à la voile et sans escale. Un véritable exploit pour cet amoureux de la mer, qui bat ainsi le précédent record établi par Loïck Peyron en 2012.

Francis Joyon peut enfin savourer son Trophée Jules Verne, symbole du tour du monde à la voile d’est en ouest sans assistance. En 1872, Jules Verne publiait Le Tour du monde en quatre-vingt jours. Près d'un siècle et demi plus tard, il faut deux fois moins de temps pour remporter le trophée qui porte son nom.

Partis le 16 décembre au large d'Ouessant, le navigateur et ses cinq coéquipiers, Sébastien Audigane, Clément Surtel, Gwénolé Gahinet, Alex Pella et Bernard Stamm, ont franchi la ligne d'arrivée jeudi matin à Brest à bord du maxi-trimaran géant Idec Sport (31,5 m). Ils ont été accueillis par plusieurs centaines de personnes quai Malbert, sous un superbe feu d'artifice. "On a tout donné, on a été à fond tout le temps", s'est félicité Francis Joyon à son arrivée. "On a été comme si on était en régate en baie de Quibéron du début à la fin", a poursuivi le marin français de 60 ans, heureux et tout sourire.

"On était dans des conditions très extrêmes"

Le précédent record du Trophée Jules Verne était détenu par Loïck Peyron, qui avait conclu la course, en janvier 2012, en 45 jours 13 heures 42 minutes, avec ses 12 équipiers. Francis Joyon, lui, a préféré opter pour un maxi-trimaran bien plus petit (31,5 m) et une équipe restreinte pour devenir le marin le plus rapide à tourner d’une traite autour de la planète. Il bat ainsi de près de cinq jours le précédent record établi par Loïck Peyron. La course n'a toutefois pas été de tout repos pour ces marins courageux, comme l'a expliqué Francis Joyon, non sans émotion.

On était dans des conditions de tour du monde très extrêmes. On n'avait pas de visibilité, on avait de la glace et malgré ça on a été pas de loin des 900 milles par jour plusieurs jours de suite. On ne s'y attendait vraiment pas, on ne pensait pas que c'était possible.

Après avoir accueilli ses proches et ceux de ses coéquipiers à bord de son trimaran, le sexagénaire a sabré le champagne, s'amusant à arroser son entourage ainsi que la presse. Après Thomas Coville en solitaire et Armel Le Cléac'h en course, la voile poursuit sa fabuleuse épopée sur les mers, portée par une météo clémente à l'origine de toutes ces fantastiques performances depuis trois mois.