Qatar, nouveau royaume du sport ? «

Championnats du monde de natation et de handball en 2014 et 2015, championnats du monde d'athlétisme en 2019 et surtout coupe du monde de football en 2022... le palmarès passé ou à venir du Qatar, petit royaume en superficie (mais grand en finances), en termes d'organisation de compétitions sportives a de quoi faire pâlir n'importe quel Etat. Problème : les grandes compétitions, à l'instar du championnat du monde de cyclisme qui ont lieu actuellement à Doha, n'intéressent pas grand monde selon Simon Dutin. Autre problème, dont on a largement parlé pour l'organisation de la Coupe du monde de foot 2022 : les températures records, qui retranchent les athlètes dans leurs plus grandes limites.