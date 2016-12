Paris 2024 : tapis rouge pour le patron du CIO «

Thomas Bach était en visite à Paris ce week-end pour étudier la candidature de la capitale aux JO 2024. 24 heures chrono durant lesquelles le président du CIO a rencontré les acteurs majeurs du dossier français : Bernard Lapasset et Tony Estanguet, co-présidents de Paris-2024, la maire de Paris Anne Hidalgo, et François Hollande en personne, qui l'a reçu à l'Elysée. Thomas Bach a quitté la capitale au terme d'une visite qu'il a qualifiée d'"impressionnante et émouvante".