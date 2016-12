Lucas Pouille, puissant et tenace, sort Rafael Nadal de l'US Open «

Le français Lucas Pouille, 24e joueur mondial, s'est imposé face à Rafael Nadal, 5e joueur mondial, au terme d'un match étincelant lors de l'US Open.

Ce fut un match intense et exceptionnel : le français Lucas Pouille, âgé seulement de 22 ans, a éliminé l'ancien numéro 1 mondial Rafael Nadal lors des huitièmes de finale de l'US Open ce lundi 5 septembre. Pour la première fois depuis le début de l'ère Open en 1968, trois français sont qualifiés en quarts de finale.

Sur les courts de Flushing Meadows, le jeune français, 24e joueur mondial, a été étincelant depuis les premiers échanges jusqu'à la balle de match. Revenant d'une blessure au poignet qui l'a privé de compétition durant deux mois, il a su épingler Rafael Nadal, 5e joueur mondial et deux fois vainqueur du tournoi (2011, 2013), au terme d'un match qui a duré cinq manches et s'est terminé sur un tie-break (6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6 (8/6).

"Je n'ai jamais perdu espoir"



Nonuple vainqueur de Roland Garros et géant incontesté du tennis mondial, Rafael Nadal avait asphyxié ses précédents adversaires en n'abandonnant qu'une vingtaine de jeux. Mais Pouille, qui a réalisé "la plus belle victoire de (sa) carrière", a su électrifier "Rafa".

Grâce à un premier set facilement gagné (6-1), le jeu de Lucas Pouille s'est révélé entreprenant et libéré. Malgré une égalisation du Majorquin, Pouille a réussi à prendre le troisième set et l'avantage. Perdant le quatrième set, puis son premier service sur le début de la dernière manche, Lucas Pouille aurait pu paniquer.

Mais non. Mené 4-2, il a su rester constant et a multiplié les coups gagnants. Lucas Pouille ne disputait que son onzième tournoi en Grand Chelem, mais a réussi à faire craquer Nadal, grâce à une solidité mentale et une justesse tactile étincelante.

"Je n'ai jamais perdu espoir, parce qu'il est comme tous les autres joueurs, il ressent aussi la pression. Après la balle de match, je me suis juste dit "Ca y est, tu l'as fait", a-t-il glissé.

Gaël Monfils et Tsonga toujours en lice

Lucas Pouille n'est pas le seul à qui le sort souri durant cet US Open. Gaël Monfils, très en forme après avoir remporté le tournoi de Washington, s'est imposé face à Marcos Baghdatis en trois sets (6-3, 6-2, 6-3). Tandis que Jo-Wilfried Tsonga a maîtrisé l'Américain Jack Sock (6-3, 6-3, 6-7 (7/9), 6-2).

Ce dernier retrouvera Novak Djokovic, numéro 1 mondial et tenant du titre, ce mardi pour les quarts de finale. "Cela fait du bien de jouer un match complet après avoir eu des 2e et 3e tours bizarres", a expliqué Tsonga à la presse.