[LIVE] Paralympiques 2016 ► Rio clôture ses Jeux dans le deuil «

Rio clôture dimanche 18 septembre ses Jeux paralympiques qui aura vu la Chine caracoler en tête du classement des médailles, comme en 2012. L'avant-dernière soirée a été endeuillée par le décès d'un cycliste iranien.

20h15 ► Archi dominatrice, la Chine conclut la compétition en beauté



Les marathoniens chinois, chez les dames comme chez les messieurs, ont apporté dimanche deux ultimes médailles d'or à leur pays, intouchable tout au long des Jeux paralympiques de Rio, qui se concluent sur un bilan sportif réussi, mais dans le deuil après le décès d'un cycliste iranien samedi.

Depuis l'édition d'Athènes, en 2004, il y a la Chine et le reste du monde. Et l'édition 2016 n'a pas dérogé à la règle. Après le succès de Lihong Zou (dames, catégorie T52-53-54) et Chaoyan Li (messieurs, catégorie T45/46) sur le marathon, les Chinois rentrent avec 107 médailles d'or dans les valises et 239 breloques en tout.

Derrière, personne n'a vraiment pu rivaliser. La Grande-Bretagne, 2ème, est loin, très loin, avec 64 titres seulement, tandis que l'Ukraine termine à une surprenante 3ème position, avec 41 titres, contre 40 pour les Etats-Unis au pied du podium.

19h52 ► Rio clôture ses Jeux dans le deuil

Rio s'apprête à fermer dimanche ses Jeux paralympiques, les tout premiers d'Amérique latine qui s'annonçaient comme un fiasco mais qui ont réussi à séduire le public, néanmoins endeuillé par le décès d'un cycliste à la veille de la clôture au Maracana.

Après onze jours de compétitions dominées par la Chine, la cérémonie de clôture de cette XVe édition des Jeux paralympiques d'été, organisés près de trois semaines après les JO, va débuter à 20 heures locales (23 heures GMT).

En fin de soirée, après un spectacle de deux heures mettant à l'honneur la musique brésilienne, la vasque va s'éteindre et Rio passera le flambeau à Tokyo, ville organisatrice des Jeux en 2020.

Mais l'ambiance dans le temple du football, archicomble pour la cérémonie d'ouverture, ne sera pas à la fête. Une minute de silence sera observée en hommage à Bahman Golbarnezhad, un Iranien de 48 ans décédé samedi alors qu'il participait à une épreuve de cyclisme sur route.

Un "accident tragique" et "la toute première mort sur des Jeux paralympiques", selon le président du Comité paralympique international (IPC), Philip Craven, qui a adressé ses condoléances à la famille du défunt et à la délégation iranienne.

Dimanche 18 septembre, 10h58 ► Le Brésilien Daniel Dias devient le nageur le plus décoré de l'histoire des jeux Paralympiques

Le Brésilien Daniel Dias est devenu le nageur le plus décoré de l'histoire des jeux Paralympiques après avoir remporté deux médailles supplémentaires samedi à Rio, pour un total record de 24 breloques, lors d'une avant-dernière journée endeuillée par le décès d'un cycliste iranien.

Dias, le "Michael Phelps" paralympique, a été couronné sur 100 m libre S5 et bronzé sur le relais 4x100 m 4 nages samedi. Le Brésilien de 28 ans, né avec une malformation congénitale, collectionne désormais 24 récompenses paralympiques (14 en or), dont 9 (4 en or) rien qu'à Rio.

Mais c'est le Biélorusse Ihar Boki, déficient visuel, qui est devenu le sportif le plus doré de ces Jeux, empochant une sixième médaille d'or sur 100 m dos S13, record du monde à la clé.

23h50 ► Les pongistes Lamirault, Molliens et Ducay en or, Smétanie en argent

Les pongistes français Fabien Lamirault, Stéphane Molliens et Jean-François Ducay ont remporté samedi le titre paralympique par équipes en classe 1-2, à Rio de Janeiro, en s'imposant contre les Sud-Coréens en finale deux victoires à une.

Les Français, champions d'Europe, champions du monde et en argent à Londres il y a quatre ans, faisaient figure de favori pour le titre paralympique collectif.

Lamirault, sacré en individuel, a échoué à apporter le point de la victoire contre Kim Kyung-mook, battu trois manches à deux, après avoir perdu les deux premiers sets. C'est finalement Molliens qui a mis le point décisif, en s'imposant trois manches à une contre Cha Soo-yong.

Il s'agit du troisième titre décroché samedi, avant-dernière journée de compétition à Rio, pour la délégation française, qui compte désormais neuf médailles d'or au Brésil.

Avec la médaille d'argent du nageur David Smétanine sur 50 libre (S4) derrière le Sud-Coréen Jo Gi-geong, la France compte 28 médailles (9 or, 5 argent, et 14 bronze).

22h50 ► Un cycliste iranien décède après un accident en compétition

Le cycliste paralympique iranien Bahman Golbarnezhad est décédé samedi à Rio de Janerio après avoir eu un accident alors qu'il participait une compétition pendant les Jeux paralympiques, a-t-on appris auprès du Comité international paralympique (IPC).

Ce sportif âgé de 48 ans participait à une épreuve de cyclisme sur route lorsqu'il a chuté. Il a été transporté à l'hôpital "où il est malheureusement décédé", a déclaré Craig Spence, porte-parole de l'IPC.

22h40 ► Voile: Damien Seguin récolte la 8ème médaille d'or française

Damien Seguin, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques de Londres en 2012, a décroché samedi la médaille d'or en voile 2.4 aux Jeux de Rio, apportant aux Bleus leur 8ème titre paralympique au Brésil.

Né sans main gauche, Seguin avait déjà remporté l'or paralympique en 2004 à Athènes et l'argent quatre ans plus tard à Pékin.

Avec ce titre de Seguin, la France totalise 26 médailles à Rio, 8 en or, 4 en argent et 14 en bronze, remontant dans le top 15 des nations.

17 septembre, 16h35 ► Nantenin Keita, la fille du chanteur Salif Keita, en or sur 400 m

La Française Nantenin Keita, qui est la fille du célèbre chanteur malien Salif Keita, a décroché la médaille d'or sur 400 m T13 au Jeux paralympiques de Rio, samedi.

Nantenin Keita, déficiente visuelle, albinos comme son père, obtient à 31 ans son premier titre paralympique.

L'athlète licenciée au Racing Club de France avait été vice-championne paralympique sur 200 m à Londres en 2012, où elle avait également obtenu le bronze sur 100 mètres. Le bronze qu'elle avait également touché en 2008 à Pékin, sur 400 mètres.

16 septembre ► Six nouvelles médailles, dont deux en or pour la France

L'équipe de France paralympique a glané six médailles supplémentaires, deux en or en tennis et en escrime, une en argent et trois en bronze, aux Jeux de Rio jeudi, lors de la 8e journée des compétitions, pour porter son total à 23 podiums.

En tennis, la paire composée de Nicolas Peifer et Stéphane Houdet a battu en finale du double les Britanniques Gordon Reid et Alfie Hewett.

SUPER ! L'or pour Stéphane Houdet et Nicolas Peifer en double 6/2 4/6 6/1 #BleuParalympique

En épée, l'équipe formée par Robert Citerne, Yannick Ifébé et Romain Noble est également montée sur la plus haute marche du podium, portant à six le nombre de médailles d'or de la France.

De son côté, l'athlète Pierre Fairbank a obtenu l'argent au 800 m en fauteuil, dans la catégorie T53.

Une nouvelle collection de trois médailles de bronze a également été empochée dans la soirée. Marie-Amélie Le Fur a remporté une troisième médaille sur 200 m T44, après l'or du 400 m et de la longueur. Elodie Lorandi a fait de même sur 400 m nage libre (catégorie S10), ainsi que Joël Jeannot, 3e de la course en ligne (H4, Handbike).

La France est désormais 17e au tableau des médailles.

15h51 ► Cindy Moreau remporte la première médaille française en canoë

La Française Cindy Moreau a remporté la médaille de bronze en canoë, apportant à la France sa toute première médaille dans cette discipline qui a fait son entrée aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro.

Cette femme de 32 ans, handicapée des membres inférieurs, est arrivée troisième, derrière la Britannique Anne Dickins et l'Australienne Amanda Reynolds, au 200m en ligne KL3, sa catégorie de handicap.

Conseillère sportive au ministère de la Défense, la Française originaire du Maine-et-Loire avait obtenu la médaille de bronze en 2015 aux Championnats du monde et l'argent aux Championnats d'Europe cette année.

Elle participe à ses premiers Jeux paralympiques. Avec le triathlon, le canoë-kayak a fait son entrée comme nouvelle discipline pour cette édition.

11h36 ► Le coureur italien Zanardi conserve son titre

L'Italien Alessandro Zanardi, ancien pilote de Formule 1 qui a perdu ses jambes dans un accident survenu lors d'une course automobile en 2001, a conservé le titre du contre-la-montre cycliste aux jeux Paralympiques de Rio.

Il y a quatre ans à Londres, Zanardi (49 ans), sacré à deux reprises, avait été une des stars des Paralympiques. Il pourrait bien répéter la même performance au Brésil.

C'est fantastique (...) La vie que j'ai aujourd'hui est la preuve que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Même mon accident, ce qui m'est arrivé, est devenu la plus grande opportunité de ma vie. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est lié à ma nouvelle situation. Habituellement, je ne remercie pas Dieu pour ce genre de choses (ses victoires, ndlr) (...) mais aujourd'hui, c'était trop, je devais lever les yeux au ciel et le remercier. Je me sens très chanceux, j'ai l'impression que ma vie est une suite sans fin de privilèges

La première journée des épreuves de cyclisme sur route a également récompensé la Britannique Sarah Storey, sportive paralympique la plus médaillée de son pays. Egalement titrée dans le contre-la-montre, Storey (38 ans), qui a disputé ses premiers Jeux en 1992, détient désormais treize médailles d'or, en cyclisme et en natation.

15 septembre ► La France aime le bronze

La France a ajouté deux médailles de bronze dans son escarcelle aux Jeux paralympiques de Rio mercredi, grâce à Cindy Moreau en canoë-kayak et à l'athlète Arnaud Assoumani.

Dans la nuit, au stade Olympique, Arnaud Assoumani (privé d'avant-bras gauche) a terminé troisième du concours de saut en longueur, grâce à un bond à 7,11 m. Sacré à Pékin en 2008, puis médaillé d'argent à Londres en 2012, le Français (31 ans) a ainsi complété sa panoplie à Rio.

Dans l'après-midi, Cindy Moreau s'est classée 3e de l'épreuve de 200 mètres en canoë-kayak. Une grande première pour la France dans des Jeux paralympiques, ce qui a valu à la médaillée les félicitations de Tony Estanguet, triple champion olympique de la discipline.

Un immense bravo à #CindyMoreau qui restera dans l'histoire comme la 1ere FR médaillée en #ICFparacanoe #canoekayak

Au classement des nations, la France, dont le compteur reste bloqué à quatre médailles d'or, recule au 23e rang. Les Bleus ont conquis 17 médailles (4 en or, 3 en argent et 10 en bronze) à quatre jours de la clôture des Jeux. Loin des 45 récompenses obtenues à Londres il y a quatre ans, ils restent pour l'instant nettement à distance de l'objectif fixé par le Comité paralympique français (CPSF): réintégrer le top 10.

21h48 ►Médaille de bronze pour l'escrime française

C'est le fleurettiste Maxime Valet qui a été le premier des deux médaillés tricolores de la journée. A 29 ans, l'escrimeur paraplégique qui dispute ses premiers Jeux a été battu en demi-finales par le Chinois Hu Daoliang (15-7). Mais il s'est imposé sur un score sans appel (15-4) contre l'Italien Marco Cima dans le match pour la troisième place.

#Bronze pour Maxime Valet au fleuret cat. B. Victoire sans appel du Français 15/4 sur l'It. Cima #BleuParalympique

Il s'agit de la quinzième médaille française.

14 septembre, 18h30 ► Un judoka argentin disqualifié pour dopage

Le judoka argentin Jorge Lencina, septième chez les moins de 90 kg samedi aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro, a été disqualifié pour "violation des règles antidopage", a annoncé mercredi le Comité paralympique international (IPC). Le test d'urine de Lencina, 40 ans, a révélé la présence de clomifène, une substance prohibée et inscrite sur la liste de l'Agence mondiale antidopage (AMA), selon un communiqué de l'IPC.

Le contrôle avait été effectué hors-compétition le 8 septembre. "En conséquence, il a été disqualifié de sa septième place obtenue le 10 septembre et provisoirement suspendu", a indiqué l'IPC. Son accréditation lui a également été retirée et le sportif a dû quitter le village olympique.

Il s'agit du deuxième cas de dopage à ces Jeux paralympiques après la suspension dimanche pour huit ans de l'haltérophile saoudien Mashal Alkhazai, pour une seconde infraction au code mondial antidopage. Celui-ci n'avait pas encore participé à son épreuve.

21h42 ► De l'or pour le pongiste Fabien Lamirault, Lorandi et Thomas en bronze

Le pongiste Fabien Lamirault a remporté la médaille d'or en tennis de table classe 2 et apporté ainsi à la France sa 4e médaille d'or, tandis qu'Elodie Lorandi (natation) et Maxime Thomas (tennis de table) ont décroché le bronze.

#OR pour Fabien Lamirault, tennis de table en simple classe 2 ! Magique Fabien en 3-2 sur le pol. Czuper

Lamirault, déjà en bronze à Londres il y a quatre ans, a battu en finale le Polonais Rafal Czuper trois sets à un (11-6, 5-11, 11-8, 11-9), pour décrocher sa deuxième médaille paralympique personnelle. Il compte aussi un titre de champion du monde et un autre de champion d'Europe à son palmarès.

Un peu plus tard, Elodie Lorandi a amené une nouvelle médaille de bronze à la France, en 100 m nage libre catégorie s10. La nageuse de 27 ans avait remporté trois médailles à Londres en 2012 (l'or en 400 m nage libre, l'argent en 100 m papillon et le bronze sur 50 m nage libre).

Après sa médaille d'argent au 200 m 4 nages à Pékin en 2008, l'athlète a donc remporté sa 5e médaille paralympique personnelle et apporte une 13e médaille à la France à Rio.

Enfin, Maxime Thomas, troisième du simple de la classe 4, a donné le 14e médaille des Paralympiques de Rio à la France.

13 septembre, 10h18 ► Marie-Amélie Le Fur continue sur sa lancée

L'athlète Marie-Amélie Le Fur, déjà championne paralympique de la longueur vendredi, a été sacrée sur 400 m (T44), lundi à Rio de Janeiro, donnant à la France sa troisième médaille d'or.

Marie-Amélie Le Fur, qui obtient sa troisième médaille d'or aux Jeux paralympiques après son titre sur 100 m à Londres en 2012, a amélioré de 3 centièmes, en 59 sec 27/100, le meilleur chrono de l'histoire. Elle a su résister dans la dernière ligne droite au retour de l'Allemande Irmgard Bensusan, passée elle aussi sous la minute (59.62).

Engagée sur 100 m et 200 m, la sprinteuse, qui aura 28 ans à la fin du mois, pourrait étoffer encore sa moisson de médailles.

Cette journée a souri aux Françaises, qui ont obtenu deux autres médailles, d'argent, grâce à la pongiste Thu Kamkasomphou, 47 ans, et l'haltérophileSouhad Ghazouani, 33 ans.

22h10 ► La dixième médaille française est en argent

La pongiste Thu Kamkasomphou, 47 ans, qui a obtenu l'argent, a décroché la dixième médaille française aux Jeux Paralympiques, lundi à Rio. En finale, la Chinoise Mao Jingdian n'a laissé aucune chance à la Française, qui dispute à 47 ans ses cinquièmes jeux Paralympiques, battue en trois sets 11-6, 11-8, 11-3.

Cette finale était la copie conforme de celle des Paralympiques de Londres en 2012.

18h32 ► Souad Ghazouani remporte la 2ème médaille d'argent française

Souhad Ghazouani, deuxième de l'épreuve d'haltérophilie en -73 kg, a apporté à la France sa neuvième médaille aux Paralympiques de Rio de Janeiro, lundi. Agée de 33 ans, elle a été devancée par la Nigériane Ndidi Nwosu, en or, mais a fait mieux que l'Egyptienne Amany Ali, 3e.

Argent pour Souhad Ghazouani avec un essai validé à 140kg. L'or lui échappe en raison d'un 3e essai non validé

L'haltérophile donne à la France, qui a déjà décroché deux fois l'or, sa deuxième médaille d'argent après celle obtenue par Mandy François-Elie sur 100 m T37 vendredi.

12 septembre ► La Chine toujours impériale

La Chine continue de dominer sans partage les jeux Paralympiques de Rio, avec pas moins de 13 nouvelles médailles d'or, essentiellement en natation et en athlétisme, décrochées lors de la 4e journée de compétition. La Chine totalise désormais 92 médailles, pour 39 titres, bien loin devant la Grande-Bretagne (56 médailles dont 23 en or) et l'Ukraine (49 médailles dont 18 en or).

En natation, les Chinois ont réalisé deux doublés sur 100 m nage libre (Yinan Wang devant Maodang Song) et sur 200 m nage libre (Benying Liu devant Liankang Zou).

L'athlétisme chinois n'a pas été en reste avec trois titres décrochés sur 400 m, au lancer du disque, et au saut en longueur.

23h48 ► Quatre médailles de bronze de plus pour la France

L'équipe de France a décroché ses 5e, 6e, 7e et 8e médailles -toutes en bronze- aux Paralympiques de Rio, dimanche, grâce aux 3e places de Pierre Fairbank (400 m), Perle Bouge et Stéphane Tardieu (aviron deux de couple) et de Gwladys Lemoussu (triathlon) et à Florian Merrien (Tennis de table).

Pierre Fairbank a pris le bronze sur 400 m T53 d'athlétisme derrière le Thaïlandais Pongsakorn Paeyo (or) et le Canadien Brent Lakatos (argent).

De leur côté, Perle Bouge et Stéphane Tardieu ont terminé derrière les Chinois Liu Shuang et Fei Tianming, deuxièmes, et les Britanniques Lauren Rowles et Laurence Whiteley, champions paralympiques.

#rowing Perle Bouge et Stéphane Tardieu remportent le Bronze en Finale A du TAMix2x !!#missaorio #bleuparalympique

Plus tard, c'est Gwladys Lemoussu qui a pris la 3e place de la catégorie PT4 derrière l'Américaine Grace Norman, en or, et la Britannique Lauren Steadman, en argent.

Gwladys Lemoussu, médaille de bronze en triathlon #BleuParalympique

Enfin, en tennis de table, Florien Merrien a bataillé contre l'Allemand Thomas Bruchle durant cinq manches pour s'imposer dans le match pour la 3e place.

11 septembre ► Louis Radius offre du bronze à la France

L'athlète Louis Radius a offert une médaille de bronze à la France, samedi, sur 1500 m T38, les Bleus comptabilisant ainsi au total 4 médailles, dont 2 d'or, au terme de la 3e journée des jeux Paralympiques de Rio (7-18 septembre).

Louis Radius, bronze sur 1500m: "Je ramène une médaille à la France, c'est extraordinaire !" #BleuParalympique

La France recule au 20e rang du tableau des médailles, toujours largement dominé par la Chine (69 médailles dont 26 d'or).

23h15 ► Belle journée pour les tunisiennes, le Brésil comme à la maison

Les Tunisiennes ont brillé samedi lors de la 3e journée des Jeux paralympiques avec un doublé en 1500 m (catégorie T12/13), et de l'argent et du bronze au lancer du poids, devant le public de Rio qui peut se réjouir aussi des bons débuts du Brésil dans la compétition.

8 médailles 4 Or - 3 Argent - 1 Bronze Médaille d'or 1500 métres . NOM Somaya Bousaid DATE DE NAISSANCE mai 05,...

Comme en 2008 à Pékin, la Tunisienne Somaya Bousaid a été impériale sur 1500 m. La championne malvoyante a décroché la médaille d'or devant sa compatriote Najah Chouaya.

Ajoutez à cela l'argent d'Hania Aidi et le bronze de Fadhila Nafati au lancer du poids (F54) et voilà la Tunisie joliment lancée dans ces jeux avec déjà 7 médailles dont trois titres.

Le Brésil aussi réussit ses premiers jours devant son public. Le lanceur de disque Claudiney Batista Dos Santos (F54/55/56) a apporté une quatrième médaille d'or à sa délégation, déjà nantie de 15 médailles.

10 septembre ►Les athlètes chinois s'envolent

Les nageurs chinois ont fait une razzia vendredi, au 2e jour des jeux Paralympiques de Rio, et ajouté 13 médailles, dont 4 d'or, au total déjà accumulé par l'Empire du milieu, qui domine nettement le tableau des médailles.

Au total, la Chine a décroché 28 nouvelles médailles, dont 12 d'or, et compte 49 breloques, dont 20 en or, au terme des deux premiers jours de compétition. Elle devance au tableau de médailles la Grande-Bretagne (27 médailles dont 12 en or) et l'Ukraine (26 médailles dont 7 en or).

Les Chinois ont notamment réalisé des triplés or-argent-bronze sur 50m papillon S6, sur 100m papillon S8, ainsi qu'un doublé or-argent sur 100m dos S2.

A cette moisson en natation s'ajoute celle en athlétisme, où la Chine a décroché 9 médailles supplémentaires, dont 4 d'or sur 400m T2, 100m T54, au disque et au javelot.

23h23 ► Mandy François-Elie, 3ème médaille tricolore

Mandy François-Elie, deuxième du 100 m (T37) dames derrière la Britannique Georgina Hermitage, a apporté la troisième médaille des Jeux paralympiques à la France.

Argent pour Mandy François-Elie dans le 100m T37 et 3e médaille pour le clan #BleuParalympique ! #Rio2016

21h20 ► Doublé au lancer de poids pour les tunisiens, les britanniques dominent le cyclisme

La Tunisie a réalisé le doublé au lancer du poids F41 avec la médaille d'or pour Raoua Tlili et l'argent à Samar Ben Koelleb, lors de la 2e journée des Paralympiques de Rio de Janeiro, toujours dominée en cyclisme sur piste par les Britanniques.

La Chine, qui a survolé la première journée avec 20 médailles dont sept en or, a ajouté deux autres titres à sa collection à la mi-journée.

17h11 ► Le saut en or de Marie-Amélie le Fur !

L'athlète française Marie-Amélie Le Fur a obtenu la médaille d'or du saut en longueur aux Jeux paralympiques, donnant à la France son deuxième titre à Rio de Janeiro. La jeune femme de 27 ans, amputée de la jambe gauche après un accident de scooter, a dominé toute l'épreuve et terminé avec un saut à 5 m 83, nettement devant la Britannique Stef Reid (2e) et la Néerlandaise Marlene van Gansewinkel (3e).

— France Paralympique (@FRAparalympique) 9 septembre 2016

Championne du monde de saut en longueur en 2015, médaillée d'or dans sa catégorie (T44) sur 100 m, argent sur 200 m et bronze en longueur aux Jeux de Londres en 2012, Marie-Amélie Le Fur prendra également part à Rio aux épreuves du 100 m, 200 m et 400 m.

09 septembre ► Daniel Dias, le "Phelps" des Paralympiques

Le nageur Théo Curin, 16 ans, le plus jeune sportif de la délégation française, a échoué au pied du podium de la finale du 200 m nage libre, remporté par le "Michael Phelps" des Jeux paralympiques, le Brésilien Daniel Dias, qui vise pas moins de neuf médailles chez lui.

"On ne peut pas être content d'une quatrième place, c'est rageant", a réagi le lycéen, amputé des quatre membres. "Je me suis rapproché du podium et j'aurais bien aimé monter dessus".

Le podium, Daniel Dias le connaît très bien. Le Brésilien de 28 ans, né sans pieds ni mains, a remporté sa 16e médaille (11 en or, 4 en argent, 1 en bronze) jeudi. Et il lui reste huit épreuves à disputer, assez pour dépasser le recordman de médailles paralympiques, le nageur australien Matthew Cowdrey, avec 23 médailles dont 13 en or.

23h26 ► Judo : Sandrine martinet, première médaille d'or française !

La judokate Sandrine Martinet a été sacrée championne paralympique des moins de 52 kilos, offrant la première médaille d'or à l'équipe de France aux Jeux de Rio.

A 33 ans, Martinet tient enfin sa médaille d'or, après avoir terminé en argent à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008.

La championne, déficiente visuelle, a dominé l'Allemande Ramona Brussig en finale.

22h35 ► Le Kenya en vedette sur 5000 m T11

Le Kenya a pris deux médailles (or et bronze) sur le 5000 m T11 des Jeux paralympiques, lors de la première journée des compétitions au stade olympique de Rio de Janeiro où les tribunes sont quasiment vides.

Samwel Mushai Kimani a devancé pour le titre le favori local Odair Santos, follement acclamé pour un maigre public mais très partisan, alors que Wilson Bii a complété le podium de la catégorie.

Au lancer du poids (F11/12), l'Espagnol Kim Lopez Gonzalez a conquis le titre paralympique alors qu'en tir au pistolet à air comprimé à 10 m, la victoire est revenue à la Slovaque Veronika Vadovicova qui a devancé deux Chinoises.

8 septembre 19h50 ► Un Biélorusse sanctionné pour avoir brandi le drapeau russe à Rio

Le Comité paralympique international (IPC) a annoncé jeudi avoir sanctionné un Bélarusse qui avait brandi un drapeau de la Russie mercredi à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Rio, alors que les Russes sont exclus de la compétition en raison du scandale de dopage d'Etat.

L'homme que l'on aperçoit dans les images, défilant à l'arrière de la délégation en tenant entre ses bras un drapeau de la Russie, n'est pas un athlète mais un ami du président du Comité paralympique bélarusse, selon l'IPC. Craig Spence, porte-parole de l'IPC, a déclaré à l'AFP :

En plus de l'annulation de l'accréditation de la personne qui a tenu le drapeau hier soir (mercredi), nous allons avoir une conversation avec le Comité paralympique du Belarus pour lui rappeler les règles et le fait que les manifestations politiques ne sont pas autorisées aux Jeux paralympiques

Pour le Comité organisateur, "tenir le drapeau d'une nation qui n'est pas la vôtre et qui n'est pas présente est une protestation politique", d'autant que cet incident fait suite aux "bruyantes" critiques du président du Comité paralympique bélarusse sur l'exclusion de la Russie de ces jeux.

"S'ils (le Comité bélarusse) persistent dans leurs actions, nous nous réunirons à nouveau pour décider quelles mesures doivent être prises", a prévenu M. Spence. Lors des derniers Jeux paralympiques d'été, à Londres en 2012, la Russie avait terminé deuxième au tableau des nations, derrière la Chine.

En signe de protestation, la Russie organise jusqu'à vendredi des Jeux paralympiques parallèles avec les mêmes récompenses pour ses athlètes que s'ils étaient à Rio de Janeiro.

7 septembre ► Rio lance ses Jeux paralympiques entre samba et huées anti-Temer



Rio de Janeiro a lancé mercredi soir ses Jeux paralympiques en samba dans son mythique stade Maracana archi-comble et en liesse, mais qui a massivement conspué le nouveau et contesté président brésilien Michel Temer.

Autre fausse note dans cette festive cérémonie d'ouverture des premiers paralympiques d'Amérique latine, l'absence remarquée du patron du CIO Thomas Bach qui alimentait les spéculations des médias brésiliens.

Dix-sept jours après la fin des JO, la vasque olympique s'est de nouveau embrasée dans le fameux "temple du football", alors que le Brésil se débat au milieu d'une récession économique et d'une crise politique.

Jusqu'au 18 septembre, 4.342 athlètes de 159 nations vont rivaliser dans 22 disciplines, avec pour objectif d'oublier et de faire oublier leur handicap.

La cérémonie a débuté aussitôt la nuit tombée par une vidéo humoristique du président du Comité paralympique international, Philip Craven, dévalant les rues de Rio dans son fauteuil roulant à la rencontre des cariocas.

S'élançant ensuite à toute vitesse d'une rampe de 17 mètres de haut, l'Américain Aaron Wheelz a effectué en fauteuil un saut vertigineux pour finir sa course dans le stade sous les hourras du public, tandis que les premiers feux d'artifice illuminaient la nuit de Rio.