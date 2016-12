[LIVE] JO 2016 ► Fin des JO, rendez-vous le 7 septembre pour les Jeux Paralympiques «

Les Jeux olympiques ont pris fin dimanche 21 août. Une 31ème édition qui a réuni plus de 11.000 sportifs issus de 206 comités nationaux. 5.130 médailles ont été délivrées durant la compétition, et parmi elles 42 à la délégation française. Place maintenant aux Jeux Paralympiques qui se tiendront à Rio du 7 au 18 septembre prochain.

17h15 ► Fausse agression: le nageur Ryan Lochte lâché par son sponsor Speedo

L'équipementier sportif Speedo a annoncé lundi qu'il abandonnait son partenariat avec le nageur américain Ryan Lochte, après l'histoire de la fausse agression qu'il a inventée avec trois coéquipiers en marge des jeux Olympiques de Rio qui viennent de s'achever.

"Speedo USA annonce aujourd'hui sa décision de mettre fin au parrainage de Ryan Lochte", a annoncé l'équipementier spécialisé dans les accessoires de natation sur son compte Twitter. L'entreprise précise qu'elle fera un don d'une somme de 50.000 dollars, qui initialement aurait dû revenir à Ryan Lochte, à une oeuvre de charité en faveur des enfants au Brésil.

9h14 ► La France termine 7e aux JO de Rio avec 42 médailles, dont 10 d'or

3h29 ► Les Jeux Olympiques de Rio officiellement clos, place aux Jeux Paralympiques

Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a déclaré les jeux de Rio officiellement clos dimanche, à l'issue d'une cérémonie de près de deux heures.

Lundi 22 août - 1h21 ► Des perquisitions du Comité olympique irlandais au sujet d'un réseau de trafic de billets

La police brésilienne a perquisitionné dimanche les locaux du Comité olympique irlandais (OCI) à Rio dans le cadre d'une enquête sur un réseau de trafic de billets des JO, épine dans le pied de l'olympisme depuis une semaine.

Kevin Kilty, chef de mission de la délégation irlandaise, Dermot Henihen et Stephen Martin se sont vus confisquer leurs passeports pour "les empêcher de quitter le pays", a indiqué la police brésilienne. Ils sont "convoqués mardi à un commissariat de police de Rio pour être interrogés", précise la police.

Cette opération est le dernier acte judiciaire en date d'une affaire de revente illégale de billets pour les Jeux de Rio qui embarrasse de plus en plus le Comité international olympique (CIO).

"Selon les preuves réunies jusqu'à maintenant, (les trois hommes) sont impliqués dans la vente illégale de billets", a poursuivi la police.

22h32 ► Basket : Les Américains remportent l'or et la dernière médaille des JO

Les basketteurs américains ont remporté la 306ème et dernière médaille d'or des jeux Olympiques de Rio en écrasant la Serbie, 96 à 66, dimanche en finale.

20h44 ► Le Français Tony Yoka écrit l'histoire en offrant la médaille d'or à la boxe française dans la catégorie super-lourds

En remportant la finale des super-lourds (+91kg) face au Britannique Joe Joyce, il offre une dixième médaille d'or à la France, la dernière des Jeux de Rio et la sixième pour la boxe française.

20h29 ►Les handballeurs Français battus en finale par le Danemark

Les handballeurs français, doubles champions olympiques en titre, se sont inclinés en finale des JO-2016 face au Danemark (28-26).

20h12 ►Les volleyeurs Brésiliens champions olympiques

Les volleyeurs brésiliens sont devenus champions olympiques en battant l'Italie 3 à 0 (25-22, 28-26, 26-24) en finale dimanche à Rio

18h30 ►Basket : les Espagnols prennent la médaille de bronze

Les basketteurs espagnols ont remporté la médaille de bronze en battant l'Australie 89 à 88.

16h45 ►Athlétisme : le Kényan Eliud Kipchoge sacré champion olympique de marathon

15h ► Le récap de la journée de samedi dans le journal des JO :



JO 2016 : Le journal de Rio du 21/08 - Le 21/08... par ITELE

22H03 ►Handball : les Françaises battues par les Russes en finale décrochent la médaille d'argent

Les handballeuses françaises se sont inclinées lors de leur première finale olympique contre la Russie (19-22), samedi à Rio.

19h17 ► Boxe : Sarah Ourahmoune s'incline devant sa rivale britannique mais remporte la médaille d'argent

La boxeuse Sarah Ourahmoune s'est inclinée devant sa rivale britannique Nicola Adams en finale de sa catégorie, - 51 Kg. La Française remporte tout de même la médaille d'argent et offre à la boxe française sa cinquième médaille des Jeux Olympiques 2016.

18h10 ►Basket : Les Françaises manquent la médaille de bronze

Les basketteuses françaises ont manqué la médaille de bronze en s'inclinant face à la Serbie, 70 à 63, samedi à Rio.

Elles tentaient de monter sur le podium pour la deuxième fois d'affilée.

14h10 ► Kayak en ligne : le Français Maxime Beaumont est médaillé d'argent sur le 200m monoplace, 38ème médaille pour la France

Maxime Beaumont a décroché samedi à Rio la médaille d'argent de sprint en kayak monoplace (K1) sur 200m, régate remportée par le Britannique Liam Heath. L'Espagnol Saul Craviotto, médaillé d'argent sur l'épreuve aux JO de Londres en 2012, a pris la médaille de bronze.

03h47 ► 9ème médaille d'or pour Usain Bolt, avec le relais 4x100m de la Jamaïque

Usain Bolt a remporté vendredi à Rio sa neuvième médaille d'or olympique grâce au relais 4x100 m jamaïcain, pour s'offrir un troisième triplé olympique sur 100, 200 et 4x100 m après ceux de Pékin-2008 et Londres-2012. Usain Bolt rejoint ainsi le Finlandais Paavo Nurmi et l'Américain Carl Lewis au rang d'athlète le plus titré de l'histoire des JO.

03h22 ►Athlétisme - Relais 4x100 m : les Américaines conservent leur titre

Les Etats-Unis ont conservé leur titre de champions olympiques du relais 4x100 m dames en réalisant le deuxième chrono de l'histoire (41.01). Les Américaines (Tianna Bartoletta, Allyson Felix, English Gardner, Tori Bowie) ont devancé la Jamaïque (2e en 41.36) et la Grande-Bretagne (3e en 41.77) et permis à Felix de devenir la première femme à remporter cinq titres olympiques en athlétisme.

03h19 ► Taekwondo (-67kg) : la Française Haby Nairé en argent

La Française Haby Niaré a décroché la médaille d'argent dans l'épreuve de taekwondo dames des moins de 67 kg, vendredi à Rio, battue en finale par la Sud-Coréenne Oh Hye-ri (13-12). L'Ivoirienne Ruth Marie-Christelle Gbagbi et la Turque Nur Tatar ont pris le bronze.

02h58 ►Athlétisme : La Kényane Vivian Cheruiyot, médaille d'or du 5.000 m

La Kényane Vivian Cheruiyot a été sacrée vendredi à Rio championne olympique du 5000 m, empêchant l'Ethiopienne Almaz Ayana (3e) de réussir le doublé 5000/10.000 m. En 14 min 26 sec 17/100 (record olympique), Cheruiyot a devancé sa compatriote Hellen Obiri (14:29.77) et Ayana (14:33.59) pour s'adjuger l'or quatre ans après l'argent des Jeux de Londres.

23h27 ► Pentatlon moderne : La française Elodie Clouvel médaillée d'argent

En 2ème position avant la dernière épreuve, une course à pied de 3.200 m interrompue de quatre séances de tir au pistolet, à la conclusion d'un quinté comptant aussi natation, escrime et équitation, Elodie Clouvel visait encore l'or: mais quelques erreurs au tir lui ont coûté le titre, au profit de l'Australienne Chloé Esposito.

22h36 ► Taekwondo : La Française Haby Niaré en finale des -67 kg

La Française Haby Niaré, N.1 mondiale et championne du monde 2013, est assurée d'une médaille aux JO-2016 alors qu'elle s'est qualifiée pour la finale des -67 kg dames, vendredi à Rio. Niaré s'est défait en demi-finales de la Turque Nur Tatar, vice-championne olympique 2012, 4 à 0, en prenant 4 points au golden score.

L'athlète de 23 ans participe à ses premiers Jeux et est la première taekwondoïste française à monter sur le podium à Rio.

Elle affrontera en finale la gagnante de la seconde demi-finale, soit la Sud-coréenne Oh Hye-ri, championne du monde 2015, soit l'Azerbaïdjanaise Farida Azizova, médaillée de bronze aux Mondiaux-2013.

22h03 ► Handball : L'équipe de France masculine se qualifie pour la finale

Les handballeurs français se qualifient pour la troisième fois d'affilée en finale des Jeux Olympiques grâce à leur succès contre l'Allemagne, championne d'Europe, 29 à 28.

Les doubles tenants du titre affronteront dimanche (14h00 locales, 19h00 françaises), la Pologne ou le Danemark, opposées dans l'autre demi-finale dans la journée.

21h35 ► Boxe: Estelle Mossely première boxeuse française championne olympique

Estelle Mossely a apporté vendredi à la boxe féminine française le premier titre olympique de son histoire et succède ainsi à Brahim Asloum, le dernier Français à avoir remporté une médaille d'or en 2000 à Sydney.

Mossely, qui combat dans la catégorie -60 kg, a battu à l'issue d'une finale très accrochée la Chinoise Yin Junhua. Elle décroche ainsi la quatrième médaille pour les boxeurs français aux JO-2016, après l'argent de Sofiane Oumiha (-60 kg) et le bronze de Souleymane Cissoko (-69 kg) et de Mathieu Bauderlique (-81 kg).



JO 2016 : Tony Yoka, meilleur supporter de... par ITELE

20h20 ► Boxe: le Français Tony Yoka en finale des + 91 kg

Le boxeur français Tony Yoka s'est qualifié pour la finale olympique des super-lourds (+91 kg) en battant en demies le Croate Filip Hrgovic, vendredi à Rio.

Yoka, âgé de 24 ans, affrontera en finale dimanche à 15H15 (20H15 françaises) le Britannique Jonathan Joyce ou le Kazakh Ivan Dychko, deux adversaires qu'il connaît bien pour les avoir battus successivement sur la route de son titre mondial en 2015.

Sa mission sera désormais de viser l'or et devenir ainsi le successeur de Brahim Asloum, le dernier champion olympique français, en 2000 à Sydney.

Bravo à @TonyYoka pour sa qualification en finale des Jeux Olympiques de @Rio2016 ! RDV dimanche ! #espritbleu pic.twitter.com/iHIdtdRIvx — France Olympique (@FranceOlympique) 19 août 2016

16h53 ► 50 km marche: l'or pour le Slovaque Toth, 8ème place pour le Français Diniz

Le Slovaque Matej Toth a remporté la médaille d'or du 50 km marche en 3h 40 min 58 sec, la première médaille d'or de son jeune pays en athlétisme, devant l'Australien Jared Tallent et le Japonais Hirooki Arai, vendredi à Rio.

Dominateur jusqu'à mi-épreuve, avec 1 min 51 sec d'avance sur un petit groupe de poursuivants, le Français Yohann Diniz, en proie à des problèmes gastriques, s'est arrêté plusieurs fois pour finalement terminer huitième, à 5 min 45 sec de Toth.

Respect. La grande leçon de sport donnée par Yohan #Diniz dans le #50kmmarche #Rio2016 pic.twitter.com/8cULSLVZ7u — Olivier Le Foll (@OlivierLeFoll) 19 août 2016

16h33 ► Fausse agression à Rio: le nageur américain Lochte s'excuse

Le nageur américain Ryan Lochte, qui avait affirmé avec trois coéquipiers avoir été agressé en marge des jeux Olympiques de Rio, un témoignage qui s'est avéré mensonger, s'est excusé pour son comportement vendredi dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

"Je voudrais m'excuser pour mon comportement la semaine dernière, pour ne pas avoir fait plus attention et ne pas avoir été plus franc dans la manière dont j'ai raconté les événements qui se sont produits ce matin-là", a-t-il écrit, regrettant aussi d'être devenu le centre d'attention "alors que beaucoup d'autres athlètes étaient en train de réaliser leur rêve de participer aux jeux Olympiques".

16h13 ► Canoë-kayak K4-1000 m: les Français en finale

L'équipage français du kayak quadriplace masculin, composé de Cyrille Carré, Etienne Hubert, Arnaud Hybois et Sébastien Jouve, s'est qualifié vendredi pour la finale du 1000 m aux jeux Olympiques de Rio, prenant sur le fil la 3ème place de sa demi-finale.

Champions du monde chacun dans sa catégorie (Carré en K2 en 2007, Hubert et Hybois en K4 en 2010, et Jouve en K2 en 2011), les quatre Français viseront un exploit lors de la finale, programmée samedi vers 10h10 locales (15h10 françaises).

16h05 ► Canoë-kayak-K4 500 m: les Françaises éliminées en demies

Le quatuor féminin français composé de Manon Hostens, Amandine Lhote, Léa Jamelot et Sarah Troel a été éliminé en demi-finales du 500 m en kayak quadriplace (K4), vendredi aux jeux Olympiques de Rio, terminant dernier de sa course.

15h22 ► L'Iran exprime sa joie après sa première médaille olympique féminine

L'Iran a salué unanimement vendredi l'exploit de Kimia Alizadeh qui a décroché la veille une médaille de bronze en taekwondo dames aux Jeux de Rio, devenant la première iranienne à remporter une médaille olympique.

"Ma fille Kimia, tu as provoqué la joie de tous les Iraniens et en particulier des femmes. Je te souhaite la joie éternelle", a tweeté le président Hassan Rohani.

Congrats to #MaryamMirzakhani on becoming the first ever woman to win the #FieldsMedal, making us Iranians very proud pic.twitter.com/oVL98NRdVF — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 13 août 2014

"Je suis contente pas seulement pour moi-même mais aussi pour toutes les filles iraniennes car cette médaille ouvre la voie aux autres filles pour obtenir d'autres médailles", a déclaré Kimia Alizadeh à la télévision iranienne depuis Rio.

15h21 ► Canoë-kayak: K1 200 m messieurs: Beaumont en finale !

Le Français Maxime Beaumont, vice-champion du monde 2015, s'est qualifié vendredi pour la finale du 200 m en kayak monoplace (K1) aux jeux Olympiques de Rio, en remportant avec autorité sa demi-finale sur la lagune Rodrigo de Freitas.

Le kayakiste, qui s'est permis le luxe de couper son effort en fin de course, s'est imposé en 34 sec 398 et sera l'un des favoris de la finale, programmée samedi à 09h05 locales (14h05 françaises).

11h31 ► L'haltérophile kirghize Artykov accuse le français Kingue Matam de l'avoir dopé

L'haltérophile kirghize Izzat Artykov, premier médaillé des jeux Olympiques de Rio exclu pour dopage, a annoncé vendredi son intention de faire appel et accusé son concurrent français Bernardin Kingue Matam de l'avoir dopé à son insu.

"Je vais bien sûr faire appel de la décision de me retirer ma médaille de bronze. C'est injuste", a-t-il déclaré. "Je ne me suis jamais dopé. J'ai remporté ma victoire honnêtement", a-t-il ajouté, affirmant être "sous le choc". "Je soupçonne l'haltérophile français d'avoir ajouté des produits dopants à ma boisson ou ma nourriture. Tout ce tapage a commencé avec ses déclarations et ses doutes sur ma victoire", a-t-il encore déclaré.

Après la compétition, Bernardin Kingue Matam (8ème) avait mis en doute la probité de ses adversaires, expliquant "attendre le résultat des contrôles antidopage". "Si la Fédération internationale et le CIO font les choses correctement, je pense pouvoir gagner bien quatre places, parce que les cinq premiers ne sont pas "clean"", a-t-il poursuivi.

10h24 ► La France 7ème au tableau des médailles avant les épreuves de vendredi

03h46 ► Athlétisme: Usain Bolt en or, Christophe Lemaitre en bronze

La finale tant attendue du 200 mètres hommes a vu, comme cela était prévisible, Usain Bolt s'imposer en 19 sec 78/100e. Le Jamaïcain réalise ainsi le doublé 100-200 mètres dans ces jeux de Rio. L'athlète a réagi sur Twitter peu après cette deuxième victoire de prestige:

Une autre médaille d'or

Moins attendue, la performance du Français Christophe Lemaitre n'en est pas moins remarquable. L'athlète a réussi à accrocher la 3ème place au finish, synonyme de médaille de bronze. Une véritable performance dans une finale où les candidats au podium ne manquaient pas.

03h12 ► Décathlon: Kévin Mayer décroche l'argent, et pulvérise un record hexagonal

Kévin, c'est le Mayer, enfin presque. Le Français a remporté la médaille d'argent du décathlon à Rio, la première de la France dans la spécialité depuis 1948. Le Français de 24 ans a longtemps tutoyé la médaille d'or avant de finalement terminer les dix épreuves avec 8834 points, soit 59 petits points de moins qu'Eaton (8893).

Surtout, le Français a pulvérisé de 260 points l'ancien record de France de Christian Plaziat, qui datait de 1990.

Personnellement, Kevin Mayer a notamment battu quatre de ses records personnels (100 m, poids, 400 m et perche).

02h38 ► Poids: l'Américain Ryan Crouser en or

L'Américain Ryan Crouser, 23 ans, a été sacré champion olympique du lancer du poids avec un jet à 22,52 m, nouveau record olympique, précédant son compatriote Joe Kovacs (21,78 m) et le Néo-Zélandais Tomas Walsh (21,36 m).

Vendredi 19 août, 01h35 ► Basket: les "Braqueuses" éliminées en demi-finale par les Américaines

Les basketteuses françaises ont été éliminées en demi-finale des jeux Olympiques par les Américaines, 86 à 67, après avoir résisté une mi-temps. Les "Braqueuses" joueront la médaille de bronze samedi contre la Serbie, battue par l'Espagne dans l'autre demi-finale.

22h25 ►Le TAS exclue deux nouveaux sportifs pour dopage

Le Tribunal Administratif du Sport exclue le cycliste brésilien Kleber Da Silva Ramos et la nageuse chinoise Chen Xinyi, tous deux contrôlés positif.

21h56 ► Handball : Les Françaises se qualifient en finale

L'équipe de France de handball se qualifient pour la finale des Jeux en évinçant les Néerlandaises (24-23)



JO 2016 - A. Lacrabère : "L'aboutissement sera... par ITELE

19h37 ► Sarah Ourahmoune se qualifie pour la finale des moins de 51kg

La boxeuse Sarah Ourahmoune (-51 kg) s'est assurée ce jeudi de décrocher au moins l'argent aux Jeux Olympiques de Rio en se hissant en finale de sa catégorie. En demi-finale, la Française s'est débarrassée de la Colombienne Ingrit Valencia, une adversaire peu connue sur la scène internationale et issue d'un tournoi de qualification pré-olympique.

19h36 ► L'athlète Russe Isinbayeva, exclue des Jeux, élue à la commission des athlètes du CIO

La perchiste russe Yelena Isinbayeva, exclue des JO-2016 dans le cadre des révélations sur le dopage d'Etat en Russie, a été élue à la commission des athlètes du CIO, a indiqué l'organisation sur son site internet.

Sacrée en 2004 et 2008, la "tsarine" de la perche rêvait, à 34 ans, de conclure sa carrière en apothéose par un troisième titre olympique mais est l'une des grands absents des Jeux de Rio.

18h37 ► Voile: les Françaises Lecointre et Defrance en bronze en 470

Les Françaises Camille Lecointre et Hélène Defrance remportent la médaille de bronze en 470, l'une des dix séries olympiques en voile. Les Britanniques Hannah Mills et Saskia Clark ont remporté le titre devant les Néo-Zélandaises Jo Aleh et Polly Powrie, sacrées il y a 4 ans à Londres.



JO 2016 : C. Lecointre, médaillée de bronze... par ITELE

17h49 ► Triathlon: l'Anglais Alistair Brownlee conserve son titre, le français Vincent Luis échoue à la 7ème place

L'Anglais Alistair Brownlee a conservé son titre de champion olympique de triathlon en devançant son frère Jonathan, médaillé de bronze à Londres, et le Sud-Africain Henri Schoeman.

Grosse déception pour le Français Vincent Luis qui finit à la 7ème, à plus d'une minute.

16h59 ► L'haltérophile kirghize Artykov, premier médaillé des Jeux exclu pour dopage

L'haltérophile kirghize Izzat Artykov, médaillé de bronze en - 69kg, est devenu le premier médaillé des jeux Olympiques de Rio exclu pour dopage, a-t-on appris auprès du TAS.

Artykov, qui a été disqualifié et exclu des Jeux, a été testé positif à la strychnine (stimulant).

El halterófilo Izzat Artykov que fue bronce ha sido excluido de su medalla en #Rio2016 por dopajehttps://t.co/DO70xZ2Uku — Mikel Lizaldez (@lizaldez) 18 août 2016

14h17 ►Canoë-kayak biplace 1000 m: le duo allemand sacré

Les Allemands Max Rendschmidt et Marcus Gross, champions du monde en titre, ont décroché la médaille d'or du 1000 m en kayak biplace (K2) mercredi aux jeux Olympiques de Rio, en dominant la finale courue sur la lagune Rodrigo de Freitas.

Rendschmidt et Gross se sont imposés en 3 min 10 sec 781, devant l'équipage serbe composé de Marko Tomicevic et de Milenko Zoric, médaillés d'argent. Les Australiens Ken Wallace et Lachlan Tame ont pris le bronze.

13h02 ► Le programme de la journée à venir

#Rio2016 > Au programme ce jeudi:

► La demi-finale des "Braqueuses" à minuit

► La finale du 200 mètres hommes à 3h30 pic.twitter.com/WTSinhwUVs — iTELE (@itele) 18 août 2016

10h31 ► Le tableau des médailles du jour

#Rio2016 > Avant les épreuves de ce jeudi, la France se classe 7e au tableau des médailles pic.twitter.com/UiyYmOecuu — iTELE (@itele) August 18, 2016

10h10 ► JO 2016 : Le journal de Rio du 18/08

Chaque jour, le journal de Rio fait le point sur l'actualité des JO 2016 de la nuit écoulée. Au sommaire, la qualification du Français Christophe Lemaitre en finale du 200m, la joie pour les cavaliers Français en saut d'obstacles qui décrochent l'or, mais aussi le bronze -finalement- pour Mahiédine Mekhissi sur le 3000 m steeple et le classement des nations au tableau des médailles.

JO 2016 : Le journal de Rio du 18/08 - Le 18/08... par ITELE

04h46 ►Deux nageurs américains interpellés à l'aéroport de Rio

Deux nageurs américains ont été interpellés au moment de quitter le Brésil selon le Comité olympique américain (USOC). Les nageurs prétendent avoir été braqués avec une arme à feu dans la nuit de samedi à dimanche en marge des JO de Rio.

JO 2016: deux nageurs américains interpellés à... par ITELE

Ces interpellations surviennent alors qu'une juge de Rio, a relevé "certaines incohérences" dans les témoignages de quatre nageurs américains, dont Conger et Bentz, qui prétendent avoir été victimes d'une agression à Rio.

Ryan Lochte, six fois médaillé d'or olympique durant sa carrière, avait raconté à la télévision américaine NBC avoir été braqué avec trois autres nageurs - Congar, Bentz et James Feigen - par de faux policiers équipés d'une arme à feu, dimanche à l'aube.

04h05 ►100 m haies: triplé américain sur le podium

Les Américaines, absentes du podium du 100 m haies des Mondiaux-2015, ont pris une belle revanche mercredi aux jeux Olympiques de Rio. Un triplé sur le podium de la spécialité, avec Brianna Rollins sur la plus haute marche.

En 12 sec 48/100, Rollins, 24 ans, a devancé Nia Ali (12.59) et Kristi Castlin (12.61) pour s'offrir l'or aux JO trois ans après l'or des Mondiaux.

03h45 ► 200 m: la Jamaïcaine Elaine Thompson en or comme sur le 100 m

La Jamaïcaine Elaine Thompson a réalisé le premier doublé 100/200 m aux Jeux depuis l'Américaine Florence Griffith-Joyner en 1988 à Séoul. Elle remporte le 200 m, quatre jours après le 100 m, en 21 sec 78/100ème, mercredi à Rio.

Thompson, 24 ans, a précédé la Néerlandaise Dafne Schippers (21.88) et l'Américaine Tori Bowie (22.15).

03h28 ► Longueur: l'Américaine Tianna Bartoletta triomphe

L'Américaine Tianna Bartoletta est devenue championne olympique du saut en longueur, avec un nouveau record personnel à 7,17 m, devant sa compatriote Brittney Reese (7,15 m), sacrée aux Jeux de 2012, et la Serbe Ivana Spanovic (7,08 m), mercredi à Rio.

Bartoletta, 30 ans, est également championne olympique du relais 4X100 m en 2012.

01h57 ► La justice autorise l'apport de fonds publics pour les Jeux paralympiques

La justice brésilienne a annoncé avoir autorisé le déblocage de fonds publics au Comité d'organisation des JO Rio-2016, pour garantir la bonne tenue des Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro du 7 au 18 septembre.

Un juge du tribunal fédéral de la 2ème région de Rio a suspendu une décision judiciaire précédente qui interdisait tout transfert d'argent public au comité Rio-2016 tant qu'il n'aurait pas apporté des gages crédibles sur la transparence de ses dépenses et recettes.

Jeudi 18 août, 01h11 ► Christophe Lemaitre se qualifie en finale du 200m

Christophe Lemaitre s'est qualifié pour la finale du 200 m des jeux Olympiques de Rio, 2ème de sa demi-finale en 20 sec 01/100ème mercredi. La finale du 200 m est programmée jeudi à 22h30 (vendredi, 03h30 en France), en clôture de la session du soir.

"Je suis présent au plus haut niveau et je peux prétendre à faire partie d'une finale olympique. Je ne suis pas en finale par hasard. J'ai l'impression d'être en place au meilleur moment. On espère que ça va continuer. Je pense que je peux courir plus vite. J'aime bien quand il y a de la bagarre, quelqu'un à aller chercher", a-t-il ajouté.

C'est dans cette épreuve que Lemaitre, 26 ans, a connu ses plus belles réussites. Il avait notamment décroché la médaille de bronze des Championnats du monde 2011, à Daegu (Corée du Sud), avec à la clé le record de France de la discipline en 19 sec 80/100e.

"Je suis encore perfectible !"

La réaction de @lemaitreathle après sa qualif' en finale https://t.co/DmyV2GwQIe pic.twitter.com/d8noY26A0S — CANAL+ Rio 2016 (@CanalRio2016) 18 août 2016

Par ailleurs, Usain Bolt n'aura pas à affronter Justin Gatlin jeudi en finale du 200 m des jeux Olympiques de Rio. L'Américain a été éliminé à la surprise générale en demi-finales, alors que le Jamaïcain s'est tranquillement qualifié, en assurant le show.

23h46 ► Lutte dames: triplé japonais et 1ère médaille indienne

Les Japonaises ont fait main basse sur les trois titres olympiques mis en jeu en lutte libre féminine (48 kg, 58 kg et 69 kg), mercredi aux Jeux de Rio. C'est Eri Tosaka qui a donné le signal de départ du festival nippon en battant l'Azerbaïdjanaise Mariya Stadnik, en argent déjà à Londres, en finale des 48 kg.

La triple championne du monde (2013, 2014, 2015) est imitée dans la foulée par Kaori Icho, victorieuse de la Russe Valeriia Koblova Zholobova chez les 58 kg. Enfin, chez les 69 kg, Sara Dosho a ajouté une troisième pépite d'or en dominant Natalia Vorobeva, une Russe.

Sakshi Malik a apporté à l'Inde la première médaille des Jeux de Rio en prenant le bronze dans la catégorie des 58 kg après avoir battu la lutteuse du Kirghizstan Aisuluu Tynybekova.

22h50 ► L'Allemagne rejoint le Brésil en finale

L'Allemagne a rejoint le Brésil en finale du tournoi de foot messieurs des JO-2016 en battant le Nigeria (2-0) mercredi à Sao Paulo.

L'Allemagne, qui s'est imposée sur des buts de Klostermann (9ème) et Petersen (89ème), affrontera samedi au Maracana de Rio le Brésil de Neymar, qui avait auparavant écrasé le Honduras (6-0).

Les deux finalistes, qui n'ont jamais remporté les JO, disputeront une forme de revanche après la fameuse demi-finale du Mondial-2014 remportée par l'Allemagne face au Brésil hôte sur le score incroyable de 7-1.

22h18 ► Kemboi disqualifié, Mekhissi en bronze sur le 3000 m steeple

Le Français Mahiédine Mekhissi, initialement 4ème du 3000 m steeple des jeux Olympiques de Rio, a finalement décroché la médaille de bronze après la disqualification du Kenyan Ezekiel Kemboi, 3ème sur le tartan.

Mahiédine Mekhissi, qui avait déposé une réclamation auprès du jury d'appel estimant que Kemboi avait mis le pied en dehors de la piste durant l'épreuve, ce qui est interdit, a donc été entendu. Il décroche ainsi sa 3ème médaille olympique en trois éditions de JO, après l'argent en 2008 et 2012.

21h09 ► Les Français éliminés par l'Espagne pour le dernier match de Parker

Les basketteurs français ont été éliminés par l'Espagne en quarts de finale des jeux Olympiques, au terme d'un match où ils n'ont absolument pas existé et qui s'est achevé sur le score sans appel de 92 à 67. C'était le dernier match en bleu de Tony Parker, qui met fin à sa carrière internationale à 34 ans. La fin d'une équipe notamment championne d'Europe en 2013 en Slovénie.

#Rio2016 > Les Français éliminés par l'Espagne pour le dernier match de Parker pic.twitter.com/01sO90a2X2 — iTELE (@itele) 17 août 2016

17h37 ► Equitation : L'équipe de France championne olympique en saut d'obstacles

Après l'or du concours complet par équipes, ce titre des cavaliers tricolores, le premier depuis 40 ans en saut d'obstacle, est le deuxième pour l'équitation française dans les JO-2016.

Cette médaille d'or est la deuxième pour l'équitation française dans les JO-2016 après l'or du concours complet par équipes, alors que l'argent est revenu aux Etats-Unis. Le bronze est allé à l'Allemagne du N.1 mondial Christian Ahlmann, après un barrage contre le Canada.

Les Français après un bon premier tour mardi (1 point) ne pointaient qu'à la 5e position, l'Allemagne, le Brésil, les Etats-Unis et les Pays-Bas ayant réussi un sans faute.

16h35 ► Handball : Les Français en demi-finale, après avoir battu le Brésil

p> La France retrouvera l'Allemagne, championne d'Europe, ou le Qatar, vendredi pour une place en finale.

16h05► Thomas Simart qualifié pour la finale du 200 m en canoë monoplace

Vice-champion du monde de la catégorie en 2010, l'Artésien (28 ans) a réalisé une très belle course en résistant jusqu'au bout au Moldave Oleg Tarnovschi, qui lui disputait la 2e et dernière place directement qualificative.

05h10 ► Basketball : Les françaises qualifiées pour les demi-finales

Les basketteuses françaises se qualifient pour les demi-finales des jeux Olympiques en battant le Canada, 68 à 63, en quarts mardi à Rio.

03h52 ► Athlétisme : Le bronze pour Dimitri Bascou au 110m haies

Le Français Dimitri Bascou décroche la médaille de bronze du 110 m haies, en 13 sec 24/100e. Il devient le deuxième Français de l'histoire à remporter une médaille olympique dans la discipline, après Guy Drut, champion olympique 1976 et médaillé d'argent en 1972.;

Le Jamaïcain Omar McLeod est sacré champion olympique.

00h37 ► Boxe: le Français Sofiane Oumiha médaillé d'argent catégorie -60 kg

Sofiane Oumiha s'incline en finales face au Brésilien Robson Conceiçao.

Il s'agit de la troisième récompense pour la France au Brésil, après le bronze de Souleymane Cissokho (-69 kg) et celui de Mathieu Bauderlique (-81 kg). Si trois autres podiums sont assurés grâce aux qualifications en demi-finales de Tony Yoka (+91 kg), Estelle Mossely (-60 kg) et Sarah Ourahmoune (-51 kg), la France court toujours après un premier sacre olympique depuis Brahim Asloum en 2000.

20h28 ► Gymnastique : Biles égale le record en gym féminine de 4 titres sur les mêmes JO

L'Américaine Simone Biles égale le record de quatre médailles d'or décrochées sur les mêmes JO en remportant la finale du sol à Rio, devant sa compatriote Aly Raisman et la Britannique Amy Tinkler.

La Texane de 19 ans, qui disputait ses premiers Jeux et avait auparavant été titrée par équipes, au concours général et au saut (outre une médaille de bronze à la poutre), égale ce quadruplé record réussi par quatre autres gymnastes avant elle.

20h23 ► Les hand-balleuses françaises en demi-finales en battant l'Espagne

Les handballeuses françaises ont réalisé un improbable retournement de situation pour battre l'Espagne, vice-championne d'Europe en titre, 27 à 26 après prolongation et accéder aux demi-finales des jeux Olympiques. Les Bleues avaient buté sur le cap des quarts de finale en 2000 à Sydney, en 2008 à Pékin et 2012 à Londres. Elles ne l'avaient jusqu'ici franchi qu'une fois, en 2004 à Athènes (4e place).

18h02 ► Boxe : Mathieu Bauderlique médaillé de bronze (-81kg)

Le boxeur français Mathieu Bauderlique a pris la médaille de bronze olympique de la catégorie -81 kg après sa défaite en demi-finale face au Cubain Julio Cesar La Cruz, triple champion du monde amateur.

Bauderlique, âgé de 27 ans, apporte ainsi à la boxe française sa deuxième médaille des JO après le bronze de Souleymane Cissokho lundi en -69 kg. Sofiane Oumiha, engagé dans la soirée en finale des -60 kg, et Estelle Mossely, en demies des -60 kg mercredi, décrocheront à coup sûr deux autres récompenses.

17h31 ► Mélina Robert-Michon médaille d'argent en lancer du disque

Mélina Robert-Michon a remporté la médaille d'argent de l'épreuve olympique du lancer du disque en battant son record de France (66,73 m). La Française de 37 ans, vice-championne du monde en 2013, s'est classée deuxième derrière la Croate Sandra Perkovic (69,21 m), qui conserve son titre olympique. La Cubaine Denia Caballero a pris la 3e place avec un lancer à 65,34 m.

16h06 ► Marathon eau libre : Marc-Antoine Olivier médaille de bronze

Le jeune Marc-Antoine Olivier a décroché la médaille de bronze sur le 10 km en eau libre, pour devenir le premier Français médaillé olympique sur l'épreuve. Olivier a terminé la course en 1h53min02 sec, derrière le Néerlandais Ferry Weertman et le Grec Spiros Giannotis.

10h10 ► Le journal de Rio du 16/08

Chaque jour, le journal de Rio fait le point sur l'actualité des JO 2016 de la nuit écoulée. Quelques déceptions ce mardi 16 août, les volleyeurs français sont éliminés, Aurélie Muller est disqualifiée en 10km eau libre et privée de sa médaille d'argent. Pierre-Ambroise Bosse termine au pied du podium en 800m et Renaud Lavillenie perd son titre olympique.

JO 2016 > Le journal de Rio du 15/08 - Le 16/08... par ITELE

05h39 ► Volley : les Français éliminés par le Brésil

Le Brésil s'est qualifié in extremis pour les quarts de finale du tournoi olympique de volley messieurs en battant la France 3 à 1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-23), lundi à Rio. Les Brésiliens, comme les Français, devaient gagner pour éviter une sortie qui aurait été un tremblement de terre.

Wallace a été décisif avec 21 points dans un match âprement disputé. L'Italie finit en tête du groupe devant l'étonnant Canada, qui a profité de circonstances favorables, et les Etats-Unis, également qualifiés grâce à leur succès sur le Mexique 3 à 0.

En revanche, les Français sont les grands perdant du premier tour. Les champions d'Europe espéraient pourtant une médaille. Les quarts de finale opposeront mercredi le Canada à la Russie, les Etats-Unis à la Pologne, l'Italie à l'Iran et le Brésil à l'Argentine.

05h07 ► Saut à la perche : Lavillenie en argent, le Brésilien Thiago Braz en or

Le Brésilien Thiago Braz a été sacré champion olympique de la perche avec une barre à 6,03 m, record olympique, devant le grand favori le Français Renaud Lavillenie (5,98 m), lundi à Rio. L'Américain Sam Kendricks complète le podium, médaillé de bronze avec 5,85 m.

La désillusion est grande pour Lavillenie, champion olympique 2012 et recordman du monde de la spécialité (6,16 m).

Alors que Lavillenie venait de frapper un grand coup en passant 5,98 m à son premier essai, Braz a tenté un coup de poker: l'impasse à cette hauteur. Lavillenie a alors poursuivi sa marche en avant, en tentant 6,03 m. Le Français a raté son premier essai, tout comme le Brésilien. Lavillenie est ensuite retombé sur la barre à son deuxième essai, avant d'assister impuissant, au moment de grâce de Braz.

Hué par le stade olympique, alors qu'il tentait de reprendre le dessus sur Thiago Braz, passé à 6,03 m, le perchiste clermontois, qui décroche la médaille d'argent, lui a donné rendez-vous pour la revanche: "J'espère juste qu'en 2024, on aura les Jeux à Paris et que je lui rendrai la monnaie de sa pièce".

R. Lavillenie critique l'ambiance au stade... par ITELE

Le nageur français Florent Manaudou a posté un tweet pour soutenir son camarade tricolore malgré la défaite et la déception.

Déçu pour toi @airlavillenie mais tu reste le maître de ta discipline depuis des années et tu le sera encore #legend — Florent Manaudou (@FlorentManaudou) 16 août 2016

Quelques heures plus tard, le perchiste Français a présenté ses excuses en parlant d'une "mauvaise comparaison" donnée "à chaud".

Yes, sorry for the bad comparaison I made. It was a hot reaction and I realize it was wrong. Sorry to everyone. https://t.co/rK5mmuMgqH — Renaud LAVILLENIE ® (@airlavillenie) 16 août 2016

04h09 ► Le Kényan David Rudisha conserve son titre au 800 m

Le Kényan David Rudisha a conservé le titre sur 800 m lundi aux Jeux de Rio, vainqueur en 1 min 42 sec 15, nettement devant l'Algérien Taoufik Makhloufi (1:42.61) et le jeune Américain Clayton Murphy (1:42.93). Rudisha, 27 ans, avait conquis l'or à Londres en prenant la course à son compte pour améliorer son record du monde (1:40.91).

Le Français Pierre-Ambroise Bosse a terminé au pied du podium (1:43.41), après avoir tenté de suivre Rudisha dans le dernier virage.

Mardi 16 août, 00h08 ► Lutte gréco-romaine: le Russe Chakvetadze champion olympique des 85 kg

Le Russe Davit Chakvetadze a remporté le titre olympique en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de 85 kg, en battant en finale l'Ukrainien Zhan Beleniuk, champion du monde en titre, lundi à Rio.

Les médailles de bronze sont revenus à l'Allemand Denis Kudla et au Bélarusse Javid Hamzatau.

23h59 ► Boxe: le Français Souleymane Cissokho médaillé de bronze catégorie -69 kg

Le boxeur français Souleymane Cissokho a pris la médaille de bronze olympique de la catégorie des - 69 kg après sa défaite en demi-finale face au Kazakh Daniyar Yeleussinov, lundi à Rio.

Cissokho, âgé de 25 ans, a vu son combat arrêté avant la fin du deuxième round, en raison d'une entaille au front de son adversaire, désigné vainqueur par les juges. Il apporte au clan français sa première médaille, alors que trois autres sont d'ores et déjà assurées grâce à la qualification pour les demies de Mathieu Bauderlique (-81 kg) et Estelle Mossely (-60 kg), et pour la finale de Sofiane Oumiha (-60 kg).

23h23 ► Cyclisme: Elia Viviani, 8ème médaille d'or pour l'Italie

L'Italien Elia Viviani est devenu champion olympique de l'omnium, l'épreuve la plus complète du cyclisme sur piste.

Le Britannique Mark Cavendish, médaillé pour la première fois de sa carrière aux JO, a pris la deuxième place devant le champion sortant, le Danois Lasse Hansen. Le Français Thomas Boudat s'est classé cinquième.

►Athlétisme 3000m steeple : la Bahreïnie Ruth Jebet en or

La Bahreïnie d'origine kényane Ruth Jebet a remporté l'or du 3000 m steeple en 8 min 59 sec 75, record d'Asie, échouant au bout d'un cavalier seul à 94/100e du record du monde de la Russe Gulnara Galkina, lundi à Rio.

22h37 ► Boxe: médaille assurée pour la Française Estelle Mossely

La Français Estelle Mossely repartira des jeux Olympiques de Rio avec au minimum une médaille de bronze, après avoir obtenu sa qualification pour les demi-finales de sa catégorie (-60 kg) lundi.

Mossely, âgée de 23 ans, a battu en quarts sur décision unanime du jury l'Italienne Irma Testa, en dominant très largement son combat.

Forte de son statut de championne du monde en titre, elle affrontera pour un billet en finale la Bélarusse Anastasia Belyakova mercredi à 19H15 locales (jeudi 00H15 françaises).

17h53 ►10 km eau libre: Aurélie Muller disqualifiée et privée de sa médaille d'argent



JO-2016/10 km eau libre: Aurélie Muller... par ITELE

17h33 ► Athlétisme : record du monde du marteau pour la Polonaise Wlodarczyj

La Polonaise Anita Wlodarczyk a été sacrée championne olympique du marteau grâce à son troisième essai synonyme de record du monde à 82,29 m, lundi à Rio.

Wlodarczyk, 31 ans, est la seule femme à avoir franchi la barre des 80 m dans l'histoire.

06h30 ► Athlétisme : la Russe Klishina réintégrée aux Jeux de Rio par la Fédération internationale d'athlétisme

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a ordonné la réintégration aux jeux Olympiques de Rio de l'athlète russe Darya Klishina qui en avait été écartée par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF).

03h26 ► Athlétisme : Usain Bolt, triple champion olympique du 100m

Le Jamaïcain Usain Bolt est sacré champion olympique du 100 m en 9 sec 81/100e, et devient le premier athlète de l'histoire à remporter trois fois l'épreuve reine du sprint.

Quand tu fais la course avec tes petits frères... #Bolt pic.twitter.com/bfmGmZMNmT — Mufasa⭐ (@SunwalkLabel) 15 août 2016

03h03 ► Athlétisme : Wayde van Niekerk décroche l'or et bat le record du monde du 400m

Le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, champion du monde en 2015, a battu le record du monde de Michael Johnson (43.18), vieux de 17 ans, en remportant en 43 sec 03/100e l'or du 400 m.

Our champion , our champion @WaydeDreamer pic.twitter.com/wBIGuk3UP2

02h05 ► Tennis : Andy Murray champion olympique pour la deuxième fois

Le Britannique Andy Murray est devenu le premier joueur de tennis à remporter deux fois la médaille d'or olympique en simple, messieurs et dames confondus, grâce à sa victoire dimanche en finale contre l'Argentin Juan Martin Del Potro. Il avait créé la surprise en écartant le N.1 mondial Novak Djokovic au premier tour et Rafael Nadal, samedi en demi-finale.

00h14 ► Les épéistes français sacrés champions olympiques par équipes

L'équipe de France masculine d'épée a décroché à Rio le titre olympique, en s'imposant contre l'Italie en finale 45 touches à 31, apportant à la délégation française sa 7e médaille d'or.

#Rio2016 - Escrime > Les épéistes français sacrés champions olympiques par équipes pic.twitter.com/oKXZAYVJNQ — iTELE (@itele) August 14, 2016

Les Français Yannick Borel, Gauthier Grumier, Daniel Jérent et Jean-Michel Lucenay conservent un titre olympique collectif que les épéistes bleus ne lâchent plus depuis 2004, alors que l'arme par équipes n'était pas au programme olympique à Londres en 2012.

23h50 ► Boxe: Sofiane Oumiha se qualifie pour la finale des -60 kg

#Boxe Sofiane #Oumiha qualifié pour la finale des - de 60 k !!! Il a battu #Dorjnyambulu à l'unanimité des 3 juges pic.twitter.com/JU7Hqf6lmr — INFOSPORT+ (@infosportplus) 14 août 2016

21h05 ► Charline Picon s'offre l'or olympique en planche à voile

La Française Charline Picon est devenue championne olympique de planche à voile à l'issue de l'ultime régate des JO de Rio. Âgée de 31 ans, elle devance sur le podium la Chinoise Chen Peina et la Russe Stefaniya Elfutina.

Championne olympique ! @piconcharline remporte le titre du RS:X à #Rio2016 ! Quel bonheur pour la voile française ! pic.twitter.com/SeWwMDXz4z — France Olympique (@FranceOlympique) August 14, 2016

20h02 ► Médaille de bronze pour Pierre Le Coq en planche à voile

#Rio2016 > Le Français Pierre Le Coq décroche la médaille de bronze en planche à voile pic.twitter.com/HRyi49SwNX — iTELE (@itele) August 14, 2016

18h54 ► Alexis Raynaud médaille de bronze en carabine 50m 3 positions

Le Français Alexis Raynaud, âgé de 21 ans seulement, s'est adjugé la médaille de bronze de l'épreuve olympique de tir à la carabine 50 m 3 positions. C'est la deuxième médaille du tir français au Brésil après l'argent de Jean Quiquampoix en vitesse olympique samedi.

Raynaud est devancé par le Russe Sergei Kaminskiy (argent) et le champion olympique en titre Niccolo Campriani, qui conserve sa couronne.

04h22 ► Natation : Record du monde du 100m dos pour Murphy

L'Américain Ryan Murphy a battu le record du monde du 100 m dos (51.85) au départ du relais 4x100 m quatres nages, un record imbattu depuis 2009.

04h14 ► Natation : 23ème titre olympique pour Phelps

Michael Phelps tire sa révérence et conclue sa fabuleuse carrière en remportant sa 23ème médaille d'or olympique, avec les Etats-Unis sur l'épreuve du relais 4x100 m quatre nages.

04h02 ►Natation : L'or pour les USA et un nouveau record d'Europe

Les Etats-Unis conservent le titre olympique du relais 4x100 m quatre nages dames, sans leur prodige Katie Ledecky, en 3 min 53 sec 13/100. Les quatre Américaines devancent les Australiennes et les Danoises, qui signent un nouveau record d'Europe (3:55.01).

03h42 ► Athlétisme: la Jamaïcaine Elaine Thompson sacrée championne olympique du 100 m

Thompson, qui était la meilleure performeuse de la saison en 10 sec 70/100e, devance l'Américain Tori Bowie et la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui était la double tenante du titre.

02h57 ► Athlétisme : le Britannique Mo Farah conserve sa couronne au 10.000 m

Farah, double champion olympique à Londres et quintuple champion du monde, est invaincue en grandes compétitions depuis le 10.000 m des Mondiaux 2011 à Daegu (Corée du Sud).

22h00 ►Elie Konki (-52 kg) 8e boxeur français qualifié

Elie Konki, alias "Spider", l'araignée, est devenu le huitième boxeur français à se qualifier pour le tour suivant samedi aux Jeux de Rio en s'imposant en 16e de finale contre l'Allemand Hamza Touba, 3-0.

#Rio2016 > Elie Konki s'est qualifié pour les quarts de finale dans la catégorie des 52kg (poids mouche) pic.twitter.com/VXPZ02ldjB — iTELE (@itele) August 13, 2016

18h15 ► Tir : Jean Quiquampoix remporte l'argent au pistolet vitesse 25 m

05h03 ►Basketball : Les Bleus en quarts de finale

Les basketteurs français se sont qualifiés pour les quarts de finale en écrasant le Venezuela 96 à 56.

04h18 ► Handball : Les Françaises qualifiées pour les quarts de finale

Les handballeuses françaises ont assuré leur qualification pour les quarts de finale en battant la Corée du Sud (21-17).

03h51 ► Natation : Manaudou,devancé par l'Américain Ervin, décroche la médaille d'argent en 50m nage libre