Les soeurs Williams accusées de dopage par des hackers russes «

Des hackers russes ont piraté la base de données de l'Agence mondiale antidopage (AMA) et publié des renseignements confidentiels sur quatre athlètes américaines : Serena Williams et sa soeur Venus, la nouvelle star de la gymnastique Simone Biles et la basketteuse Elena Delle Donne. Selon ces documents, elles ont toutes été contrôlées positives à des substances dopantes. L'AMA a immédiatement réagit en expliquant que ces sportives avaient des dérogations pour utiliser de tels produits. L'organisation basée à Montréal accuse à demi-mot le gouvernement russe d'être derrière ce piratage.