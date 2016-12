Les jeux paralympiques de Rio sont ouverts ! «

Depuis hier soir, la flamme paralympique brille dans Rio de Janeiro. Plus de 4000 athlètes de 160 pays ont participé à la cérémonie d'ouverture. Un message de solidarité et de tolérance dans un pays en crise politique grave. Le président controversé Michel Temer a été copieusement sifflé. Les Cariocas n'en oublient pas la fête, et se passionnent pour l?événement. 1 Million 600 mille billets ont été vendus, 64% du total.