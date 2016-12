Le défenseur du Stade de Reims Antoine Conté en garde à vue après une violente agression «

Selon les informations d'Europe 1, le défenseur international Espoirs, formé au PSG, aurait d'abord frappé sa femme à son domicile puis l'aurait poursuivie dans la rue après qu'elle s'est échappée en demandant de l'aide. Un passant de 19 ans aurait tenté de s'interposer et Antoine Conté serait retourné chez lui chercher une batte de baseball avant de ressortir pour frapper l'homme, qui souffrirait d'un traumatisme crânien et d'une hémorragie cérébrale. Il a été placé jeudi en garde-à-vue et sera déféré au parquet ce vendredi en fin de journée.