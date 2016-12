JO 2016 : Première médaille française, Djokovic éliminé «

La nuit olympique a été marquée par la première médaille tricolore, l'argent pour le relais 4x100 masculin en natation, derrière les Etats-Unis. La surprise est venue du tennis, où le numéro 1 mondial Novak Djokovic s'est fait sortir par l'Argentin Del Potro.

Le relais 4x100 m libre messieurs a perdu son titre olympique. Il apporte pourtant à la France sa première médaille, en argent, des JO-2016. La course a été remportée dimanche par les Etats-Unis de Michael Phelps, qui a accroché sa 19ème médaille d'or aux JO.

Fin de l'invincibilité

Après une soirée d'ouverture australienne (deux titres), ce fut au tour des Etats-Unis de briller (deux médailles d'or, trois de bronze).

Sur le podium du relais, les quatre Français - Mehdy Metella, Fabien Gilot, Florent Manaudou et Jérémy Stravius - faisaient une tête d'enterrement. Ce sont en effet quatre ans d'invincibilité qui prennent fin au Brésil. Une série qui remontait à leur sacre olympique à Londres devant les Etats-Unis de Phelps.

Malgré un bon départ de Metella, les Français (3:10.53) n'ont jamais réellement pu lutter avec le quatuor américain (3:09.92).

19ème médaille d'or pour Phelps !

Sous les yeux de sa fiancée Nicole Johnson et de leur fils Boomer, âgé de 3 mois, Phelps a grandement contribué à faire tomber la France de son piédestal.

Pour son entrée en lice à Rio, le nageur de Baltimore a effectué un excellent passage en deuxième position (47.12, plus rapide qu'aux JO-2012) et annoncé la couleur : sa collection de médailles olympiques (23 depuis 2004, 19 en or !) va sûrement encore s'étoffer cette semaine.

Il doit nager lundi les séries du 200 m papillon et participera ensuite à quatre autres épreuves au maximum, dont les 100 m papillon et 200 m 4 nages, avant de tirer sa révérence.

"Quand j'ai pris le relais, j'ai cru que mon coeur allait exploser, on voulait cette victoire tellement fort", a déclaré Michael Phelps. "Les jeunes (Ryan Held et Caeleb Dressell) ont commencé à pleurer (sur le podium, ndlr) et j'ai pleuré avec eux."



JO 2016 : Le journal de Rio du 08/08 - Le 08/08... par ITELE

Ledecky record

Les records du monde ont continué de pleuvoir dans le bassin brésilien : six depuis le début de la compétition samedi, dont celui - magistral - de l'Américaine Katie Ledecky dimanche sur 400 m libre.

Pour sa première épreuve individuelle à Rio, Ledecky n'a pas fait les choses à moitié puisqu'elle a retiré presque deux secondes à son record du monde du 400 m nage libre (3:56.46).

"Nager 3:56 était un but que je m'étais fixé en 2013 après les Mondiaux. Voir ce chrono s'afficher, c'était une super sensation", a indiqué Ledecky, qui n'a jamais perdu une course individuelle aux JO et aux Mondiaux (11 titres).

Elle décroche sa deuxième médaille des JO-2016, après l'argent du relais 4x100 m nage libre, et doit encore nager les 200 m et 800 m libre, ainsi que le relais 4x200 m libre.

Sur 100 m papillon, Sarah Sjostrom est devenue la première Suédoise à remporter un titre olympique de natation en améliorant de 16/100 son record du monde (55.48).

Djokovic éliminé

Novak Djokovic, numéro 1 mondial et vainqueur des quatre derniers tournois du Grand Chelem, a été éliminé au premier tour du tournoi olympique des Jeux de Rio. Le Serbe a été battu dimanche par l'Argentin Juan Martin Del Potro (7-6 (7/4), 7-6 (7/2)).

Un scénario qui ne manquera pas de réveiller un autre mauvais souvenir pour Djokovic : aux JO-2012 à Londres, Del Potro, vainqueur de l'US Open 2009, l'avait déjà battu pour la médaille de bronze.

La désillusion est colossale pour le champion, pour qui la médaille d'or olympique était le dernier grand titre manquant. Il s'était déjà offert les quatre trophées du Grand Chelem, le Masters et la Coupe Davis.

Résultats mitigés pour les Français

Dans les autres sports, les résultats sont mitigés pour les Français. Si les handballeurs et les basketteuses se sont imposés (respectivement face à la Tunisie et le Bélarus), les judokas Kilian Le Blouch et Priscilla Gneto, l'équipe de France féminine de rugby à 7 et la paire de double Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert sont tous éliminés.

A suivre aujourd'hui pour les équipes de France: le basket masculin, le handball féminin et le water-polo.