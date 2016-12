JO 2016: Premier titre pour le Brésil, les bleus font grise mine «

Nouvelle moisson de médailles pour les américains dans les bassins, quand la France peine à décoller. Le Brésil décroche lui son premier titre olympique, grâce à la judokate Rafaela Silva.

Nouvelle distribution de médailles dans les bassins cariocas. La Hongroise Katinka Hosszu a remporté sa deuxième médaille d'or en trois jours en s'adjugeant le 100 m dos après le 400 m 4 nages. La "Dame de fer" a ensuite décroché sa qualification pour la finale du 200 m 4 nages, où elle peut encore viser le titre.

Sun Yang a lui enlevé le titre du 200 m libre pour décrocher sa deuxième médaille en deux courses, après l'argent du 400 m libre. A Rio, le Chinois est parti sur les bases de ses Jeux de Londres en 2012 (deux or, un argent, un bronze).

Moisson américaine

King, 19 ans, et son compatriote Ryan Murphy, titré sur 100 m dos, ont participé à une nouvelle moisson américaine de médailles (six sur les treize distribuées lundi).

Pour ses premiers jeux Olympiques, King a résisté jusqu'au bout au retour canon de la très controversée Efimova, repêchée in extremis pour les Jeux de Rio malgré le scandale de dopage organisé en Russie, et s'est imposée en 1 min 04 sec 93 avec 57/100 d'avance sur la Russe. "Je viens de prouver qu'on peut concourir propre et quand même finir en tête", a réagi la nageuse de l'Université de l'Indiana dans une campagne anti-russe de plus en plus.

Première médaille d'or pour le Brésil

Le Brésil a lui décroché sa première médaille d'or, grâce à Rafaela Silva (-57 kg) en judo.

Le ministère des sports a salué la victoire d'une femme issue des minorités, ayant grandi dans les favelas de Rio. A 24 ans, Rafaela Silva atteint le rêve olympique.

Le titre de la gymnastique par équipes messieurs est revenu au Japon, porté par le "roi" Kohei Uchimura qui, bardé de titres individuels et qui brigue une deuxième médaille d'or au concours général, a enfin réussi son pari d'offrir un titre olympique à son pays, devant la Russie et la Chine.

Par ailleurs, le rugby à VII féminin, nouveau venu au programme olympique, a un premier champion : l'Australie, victorieuse de la Nouvelle-Zélande (24-17), alors que le bronze est revenu aux Canadiennes.

Les bleus font grise mine

Nouvelle déception côté français avec la 5ème place du nageur Camille Lacourt sur 100m dos, alors qu'il visait une médaille.

L'Equipe de France de basket masculine s'est rattrapée après son entrée en matière ratée, dominant la Chine (88-60) tandis que les handballeuses se sont inclinées d'un but face à la Russie (25-26) et que les water-polistes ont été dominés par l'Italie (11-8).

En tennis, Gaël Monfils s'est qualifié pour le 3ème tour, contrairement à Jo-Wilfried Tsonga.

La France reste bloquée à une seule médaille.