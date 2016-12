JO 2016 : Le journal de Rio du 08/08 «

Chaque jour, le journal de Rio fait le point sur l'actualité des JO 2016 de la nuit écoulée. Ce lundi 8 août, Olivier Le Foll revient sur le relais 4x100 m libre messieurs. L'équipe tricolore parvient à rafler l'argent, et donc la première médaille française des JO-2016. La course a été remportée dimanche par les Etats-Unis de Michael Phelps, qui a accroché sa 19ème médaille d'or aux JO. Les Français terminent second et perdent donc le titre olympique. Aussi, en tennis, Novak Djokovic, numéro 1 mondial et vainqueur des quatre derniers tournois du Grand Chelem, a été éliminé au premier tour du tournoi olympique des Jeux de Rio. Le Serbe a été battu dimanche par l'Argentin Juan Martin Del Potro (7-6 (7/4), 7-6 (7/2)).