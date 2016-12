JO 2016 : La France décroche son premier or avec l'équitation «

L'équipe du concours complet a offert le premier titre olympique à la France à Rio, avec un total de 169 points à l'issue du saut d'obstacles, devant l'Allemagne (172,80), tenante du titre, et l'Australie (175,30), mardi à Deodoro. C'est le deuxième sacre pour les Français dans la discipline, après celui de 2004 à Athènes. C'est également la deuxième médaille à Rio pour les Bleus, après la médaille d'argent du relais 4x100 m messieurs en natation dimanche. Les quatre couples tricolores, avec les cavaliers Astier Nicolas, Karim Laghouag, Thibaut Vallette et Mathieu Lemoine, étaient débutants aux Jeux. L'or d'Athènes avait été la dernière médaille olympique de l'équitation française. Aux Jeux de Londres, le concours complet et surtout le saut d'obstacles avaient été en deçà des attentes.