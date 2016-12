JO 2016 : La finale de boxe des -60kg, en direct du club toulousain de "Soso" «

Au Bagatelle Boxing Club de Toulouse, l'ambiance était festive mardi soir. Des dizaines de personnes étaient venues assister au combat opposant Sofiane Oumiha et le brésilien Robson Conceiçao. Adama Diarra, l'entraîneur du boxeur français, y a cru jusqu'au bout et malgré la défaite de "Soso", comme on surnomme le champion, tous sont très fiers de son parcours.