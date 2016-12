Jeux Paralympiques de Rio : la Russie, suspendue, dénonce une décision "inhumaine" «

La Russie a dénoncé dimanche une décision "inhumaine" qui "dépasse l'entendement", après la suspension du comité paralympique russe par le Comité international paralympique (IPC) à la suite du scandale de dopage.

Statement: The IPC suspends the Russian Paralympic Committee with immediate effect: https://t.co/49iREK4GAs

Déclaration : l'IPC suspend le comité paralympique russe avec effet immédiat