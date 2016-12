Football : un mercato estival record «

Près de 4 milliards d'euros dépensés cet été. Un record ! Hier soir, "Super Mario" Balotelli a débarqué à Nice pour 1 an et 4,5 millions d'euros de salaire annuel. Un peu plus tôt, le défenseur du PSG David Luiz retournait dans son ancien club londonien de Chelsea. Moussa Sissoko effectuait lui aussi le chemin vers Londres tard dans la soirée pour rejoindre Tottenham. Un record largement aidé par le record du transfert le plus élevé de l'histoire pour Manchester United, qui a acheté Paul Pogba en juillet contre 105 millions d'euros.