Football : Un duo Griezmann-Gameiro pour les bleus face à la Bulgarie «

Les bleus retrouvent ce soir le stade de France, qu'ils avaient quitté sur une défaite en finale de l'Euro face au Portugal. L'Euro est derrière eux et ils sont désormais tournés vers la qualification pour la coupe du monde 2018 et ce match face à la Bulgarie. Didier Deschamps mise pour cela sur la complémentarité du duo Griezmann-Gameiro, les deux attaquants de l'Atletico Madrid, en pleine forme depuis le début de saison. Si Griezmann porte depuis longtemps l'équipe de France, Gameiro fait figure de revenant en l'absence d'Olivier Giroud, blessé. Nul doute qu'il aura à coeur de lancer la course au mondial 2018 après le faux départ des bleus face à la Biélorussie.