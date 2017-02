Fillon poursuit sa campagne à Tourcoing, dans un climat agité «

En déplacement à Tourcoing, François Fillon a une nouvelle fois été chahuté par des militants venus lui rappeler les affaires qui handicapent sa campagne. Mais malgré cette affaire d'emploi présumé fictif, le candidat à la présidentielle reste concentré sur sa campagne.

François Fillon a effectué vendredi une visite de quelques heures à Tourcoing où il a été accueilli par des cris hostiles en raison des soupçons d'emplois fictifs qui pèsent sur sa femme Penelope.

Invité par le maire (LR) Gérald Darmanin, le candidat de la droite est venu participer à une table ronde sur la sécurité, puis visiter un centre social. Nouvelle démonstration des difficultés de sa campagne, François Fillon est arrivé à l'hôtel de ville par une porte latérale. Et à sa sortie, un peu plus d'une heure plus tard, des cris "Fillon en prison !" ont retenti.

"Des questions démocratiques"

"Je suis désolé que vous ayez été accueillis bruyamment. Quand on veut empêcher les gens de faire campagne, ça pose des petites questions démocratiques", a déclaré le candidat aux participants à la table ronde.