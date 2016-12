"Regrets" de François Hollande: les magistrats saluent un "début d'explication" «

Les représentants des présidents de tribunaux et procureurs de France ont salué ce vendredi 14 octobre la lettre de "regrets" de François Hollande après ses propos controversés sur les magistrats. Ils estiment qu'il s'agit d'"un début d'explication", mais ont prévenu qu'il faudrait du temps "pour que les choses se cicatrisent".

"On considère que c'est une première démarche pour nous dire qu'il est conscient à la fois de la blessure qu'il a pu créer mais surtout, qu'il considère que notre action est digne du plus grand respect", a déclaré devant la presse le procureur de Nancy Thomas Pison, au nom des quatre conférences nationales représentant procureurs et présidents des tribunaux et cours d'appel.

"Il faudra au fil du temps beaucoup de pédagogie pour que les choses se cicatrisent", a ajouté Thomas Pison, président de la conférence nationale des procureurs.

"C'est une première réponse. Une réponse forte. Nous verrons ce qu'il en sera" à l'avenir, a renchéri Jean-Jacques Bosc, vice-président de la conférence nationale des procureurs généraux.

François Hollande avait provoqué une bronca en taxant de "lâcheté" l'institution judiciaire, dans des propos rapportés dans le livre de journalistes, "Un président ne devrait pas dire ça" (Stock).