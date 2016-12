[LIVE] Primaire de la droite ► François Fillon largement vainqueur, Nicolas Sarkozy hors-jeu «

Contre toute attente, François Fillon s'impose largement et affrontera Alain Juppé au second tour de la primaire de la droite. Nicolas Sarkozy a très vite reconnu sa défaite, avant d'appeler à voter pour son ancien premier ministre.

20 novembre à 23h30 ► François Fillion en première place avec 44,1% des suffrages

L'ancien premier ministre est toujours en tête, suivi par Alain Juppé qui récolte 28,4% à la seconde place. Pour l'instant, 9138 bureaux de vote ont été dépouillés, ce qui représente près de 90% des voix.

20 novembre à 23h20 ► Jean-François Copé donnera demain des consignes de vote

Devant ses militants, Jean-François Copé, qui arrive dernier lors du premier tour de la primaire explique que malgré sa défaite, il continuera son engagement politique et annoncera sa décision pour le second tour demain.

#Laprimaire > JF Copé affirme qu'il va "continuer son engagement politique" et qu'il prendra sa décision pour le second tour demain pic.twitter.com/ydwhoGV4RI — iTELE (@itele) November 20, 2016

20 novembre à 23h13 ► Des lieutenants de Nicolas Sarkozy font pression sur Alain Juppé

Malgré les prévisions des sondages, Nicolas Sarkozy n’accédera pas au second tour de la primaire. Certains de ses proches essaient de convaincre Alain Juppé de se retirer de la course, en faveur de l'ancien chef de l'Etat.

#LaPrimaire > Des lieutenants de Nicolas Sarkozy font pression sur Alain Juppé pour qu'il se retire de la course à l'investiture pic.twitter.com/WcITFB256G — iTELE (@itele) November 20, 2016

20 novembre à 23h00 ► Nadine Morano apporte son soutien à François Fillon

Sur Twitter, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy appelle à voter pour celui qui arrive en tête du premier tour.

Dès ce soir, j'apporte tout mon soutien à @FrancoisFillon qui portera nos couleurs et une véritable espérance pour le Peuple de France. — Nadine Morano (@nadine__morano) 20 novembre 2016

20 novembre à 22h45 ► Alain Juppé décide de "continuer le combat"

Alain Juppé sera au second tour de la primaire de la droite. Les sondages lui prédisaient la première place, mais il n'arrive que deuxième, derrière François Fillon.



Alain Juppé veut "continuer le combat" au... par ITELE

20 novembre à 22h30 ► Jean-Frédéric Poisson attendra avant de se prononcer

Regrettant que les électeurs aient préféré l'expérience plutôt qu'un "projet novateur", Jean-Frédéric Poisson indiquera une consigne de vote après avoir consulté les deux vainqueurs du premier tour.

"Je solliciterai demain les deux finalistes de la #primaire sur des sujets essentiels : la famille, l'éducation, l'Europe" — JeanFrédéric Poisson (@jfpoisson78) 20 novembre 2016

20 novembre à 22h25 ► Nathalie Kosciusko-Morizet appelle à voter pour Alain Juppé

Recueillant 2,5% des suffrages, la candidate reconnait sa défaite. Contrairement à Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet se range du côté d'Alain Juppé.

#LaPrimaire > "A l'heure où je vous parle, il semble que les électeurs m'aient placée en quatrième position" (@nk_m) pic.twitter.com/AQZqwziNiP — iTELE (@itele) November 20, 2016

20 novembre à 22h25 ► Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet au coude-à-coude

Les résultats des deux plus jeunes candidats de la primaire sont très proches. Ils sont maintenant presque à égalité, Bruno Le Maire obtient 80.998 voix, sa rivale Nathalie Koscisko-Morizet en recueille 80.940.

20 novembre à 22h15 ► Stupeur et déception au QG d'Alain Juppé après le discours de Nicolas Sarkozy

Selon notre journaliste présente au QG du maire de Bordeaux, les militants sont déçus du soutien que Nicolas Sarkozy a apporté à son "collaborateur" François Fillon.

Stupeur et déception au QG de Juppé quand #Sarkozy annonce qu'il votera Fillon au second tour de la primaire @itele #PrimaireDroite — Camille Langlade (@CamilleLanglade) November 20, 2016

20 novembre à 22h10 ► Nicolas Sarkozy appelle à voter pour François Fillon

Nicolas Sarkozy reconnait sa défaite. Il appelle ses sympathisants à voter pour François Fillon, qui fut son premier ministre. L'ancien président a déclaré avoir "beaucoup d'estime pour Alain Juppé" mais que les choix politiques de François Fillon lui sont "plus proches".



Nicolas Sarkozy reconnaît sa défaite et appelle... par ITELE

20 novembre à 21h36 ► Bruno Le Maire votera pour François Fillon

Alors qu'il est en quatrième position selon les premiers résultats, Bruno Le Maire reconnaît sa défaite et annonce qu'il votera pour François Fillon au second tour.

20 novembre à 21h22 ► François Fillon confirme sa large avance

François Fillon arrive premier après le dépouillement de 5496 bureaux de vote. Alain Juppé lui aussi garde sa place, il arrive en seconde position.

20 novembre à 21h10 ► François Fillon toujours en tête selon de nouveaux résultats

4219 bureaux de vote sont maintenant dépouillés sur 10228 et François Fillon est toujours premier, récoltant 43,3% des voix.

#Laprimaire Après 4219 bureaux dépouillés sur 10228, @FrancoisFillon est toujours largement en tête du 1er tour, devant Juppé & Sarkozy #AFP pic.twitter.com/ys1I0MswTD — Agence France-Presse (@afpfr) 20 novembre 2016

20 novembre à 20h52 ► Les premiers résultats tombent

Thierry Solère a annoncé les premiers résultats. Sur 2913 bureaux de vote, François Fillon est en tête avec 42,8% des suffrages, Alain Juppé à 26%, et Nicolas Sarkozy arrive en troisième position, avec 24,4%. Bruno Le Maire est à 3%, Nathalie Kosciusko-Morizet à 2,1%, Jean-Frédéric Poisson à 1,4%. Jean-Francois Copé est pour l'instant le dernier, avec 0,3% des votes. Ces résultats représentent 690 000 voix sur les 4 millions de votants qui se sont déplacés aux urnes.

#Laprimaire > Sur 2913 bureaux de vote comptablisés, François Fillon en tête (42,8%), suivi par Alain Juppé (26%) et Nicolas Sarkozy (24,6%) pic.twitter.com/Mjj5FxUmMH — iTELE (@itele) November 20, 2016

20 novembre à 19h44 ► François Fillon dépose un recours

Un assesseur représentant François Fillon n'avait pu entrer dans le bureau de vote à Châteaurenard ce matin. Le candidat a déposé un recours devant la Haute autorité de la primaire, confirmé par Jérôme Chartier, porte-parole et proche de François Fillon.

Le filloniste Jérôme Chartier confirme le dépôt officiel d'un recours sur un bureau de vote à Châteaurenard. pic.twitter.com/Ux3F0rUAiG — Ghislain de Violet (@gdeviolet) 20 novembre 2016

20 novembre à 19h44 ►Rupture de stock d'enveloppes : la Haute autorité a dû faire appel en urgence à la mairie de Paris

L'affluence dans les bureaux de vote est elle qu'à Paris, certains ont été confrontés à une rupture de stock d'enveloppes. Pour faire face à cette pénurie, la mairie de Paris à été appelée en urgence par la Haute autorité. Thierry Solère, qui préside le comité d'organisation du scrutin, a remercié Anne Hidalgo pour sa "réactivité".

20 novembre à 19h00 ►Les bureaux de vote ferment leurs portes en métropole

Les quelque 10.000 bureaux de vote de la primaire de la droite en métropole ont fermé dimanche à 19H00, même si le scrutin a pu se poursuivre dans certains d'entre eux, en raison de la forte affluence.

En raison de l'importante participation dans plusieurs bureaux, les électeurs arrivés sur place avant 19H00 pourront voter, avec l'accord du président du bureau, a précisé le président de la commission d'organisation, Thierry Solère.

20 novembre à 18h25 ►Plus de 2.5 millions de votants à 17h

Le premier tour de la primaire de la droite avait attiré plus de 2,5 millions de votants dimanche à 17h00, deux heures avant la fermeture des bureaux de vote, a annoncé le président de la commission d'organisation Thierry Solère.

Ce chiffre de 2.501.491 votants, qui exclut encore 30% des bureaux de vote ainsi que les suffrages de l'étranger, est le résultat d'une "affluence absolument considérable dans de très nombreux endroits", s'est réjoui M. Solère, lors d'une déclaration à la haute autorité chapeautant le scrutin qui doit désigner le candidat de la droite pour la présidentielle de 2017.

20 novembre à 17h30 ►François Fillon, candidat le plus recherché sur Google

La plateforme Google News Lab a mis en ligne un site internet permettant de voir, en temps réel, quel est le candidat le plus populaire sur le principal moteur de recherche. Tout au long de cette journée électorale, François Fillon est resté le candidat le plus "recherché" sur Google.

Nicolas Sarkozy arrive troisième et Alain Juppé deuxième, mais les deux hommes se disputent la place. Bruno le Maire et Jean-François Copé n'ont cessé de s'échanger la cinquième et la sixième place.

20 novembre à 17h00 ►Des anomalies rapportées dans certains bureaux de vote

Sur les réseaux sociaux, plusieurs anomalies ont été rapportées dans les près de 10.200 bureaux de vote qui émaillent le territoire national.

Les soutiens de François Fillon, qui avaient notamment transmis un "mémo-vote" pour éviter la fraude à ses troupes, souligne des incidents dans un bureau des Bouches-du-Rhône. Son assesseur à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) n’a pas pu pénétrer dans le bureau lors de son ouverture, à 7h30, rapporte L'Obs. Il a saisi la cellule juridique de François Fillon qui a elle-même saisie la Haute autorité des primaires. A la mi-journée, cet assesseur de Fillon n’avait toujours pas pu entrer dans le bureau de vote pour remplir sa mission de surveillance. Sur Twitter, le maire de la ville et soutien de Nicolas Sarkozy, Bernard Reynes, a affirmé que cette information était fausse.

Dans l'après-midi, ce dimanche, l'équipe de Bruno Le Maire a également déposé cinq recours à La Réunion. Le directeur de campagne de Bruno Le Maire, Philippe Ghanty, également délégué de circonscription des Républicains à La Réunion, a exprimé ses inquiétudes sur la régularité du scrutin du premier tour de la primaire de la droite dimanche et évoque plusieurs cas litigieux qui se sont produits dans des bureaux de vote de certaines communes de l'île. Il regrette également qu'aucun des 62 assesseurs proposés par son équipe n'ait été retenus à La Réunion, s'est-il exprimé sur la chaîne Antenne Réunion.

Émargement déjà signé, votants qui ne payent pas, assesseurs refusés, le représentant de @BLMReunion dépose 5 recours #Laprimaire #LaReunion — Antoine Forestier (@a_forestier) 20 novembre 2016

Dans la nuit de samedi à dimanche, alors que les votes étaient ouverts pour les Français de l'étranger, des couacs ont émaillé le scrutin. Un message d'erreur se serait affiché pour certains électeurs votant par voie digitale, qui ne pouvaient dès lors plus voter. En France métropolitaine, le vote par Internet et par correspondance avait été exclu après les soupçons de fraudes qui avaient entaché l'élection du président de l'UMP en 2012.

La primaire est mal partie à l'étranger : plusieurs internautes signalent qu'il est impossible de voter. Un message d'erreur s'affiche — Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) 19 novembre 2016

20 novembre à 16h30 ►Le déroulement de la soirée électorale

C'est un scrutin inédit. Pour la première fois, sept candidats de la droite et du centre s'affrontent pour représenter leur camp lors des élections présidentielles de 2017. Comment va fonctionner ce scrutin ?

Les bureaux de vote fermeront leurs portes ce soir à 19h. Une fois les résultats comptabilisés, chaque président de bureau enverra les résultats à la Haute autorité des primaires, dirigée par Thierry Solère, grâce à l'utilisation d'une plateforme informatique.

A partir du 2000e bureau de vote dépouillé, les résultats partiels collectés seront mis en ligne et devraient commencer à être significatif du résultat final. Ils seront actualisés tous les quarts d'heure. Ces premiers résultats, selon la Haute autorité des primaires, devraient apparaître autour de 20h30. Outre le résultat national, le détail par département sera publié en temps réel. Les résultats par bureau de vote seront rendus public « le plus rapidement possible et, au plus tard, à la promulgation des résultats définitifs », selon les organisateurs.

Un guide pour les premières primaires de droite a été mis en ligne.

Le guide électoral de la primaire de la droite

20 novembre à 15h30 ►Forte mobilisation des électeurs à la mi-journée

Le premier tour de la primaire de la droite a attiré environ 1.13 million de Français dimanche à la mi-journée, dans 10.228 bureaux de votes, a indiqué le président du comité d'organisation Thierry Solère.

"Nous dépasserons les 3 millions de votants", a également estimé le député des Hauts-de-Seine au vu du nombre de Français ayant cherché à localiser leur bureau sur le site internet des Républicains. Environ 500.000 personnes auraient, à midi, effectué une recherche sur le bureau de vote le plus proche de chez eux. L'attente pour voter pouvait atteindre 30 minutes dans certains bureaux de votes des grandes villes.