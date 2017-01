Primaire de la gauche : où et comment voter dimanche ? «

Pour voter à la primaire de la gauche, les dimanches 22 et 29 janvier, il suffira d'être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2016, présenter un justificatif d'identité et payer un euro. Chaque électeur devra également signer la charte d'adhésion des valeurs de la gauche et des écologistes. De 9h à 19h, 7530 bureaux de vote seront ouverts sur le territoire et dans les départements d'Outre-mer. Le site www.lesprimairescitoyennes.fr permettra aux électeurs de trouver leur bureau de vote. Les Français de l'étranger inscrits sur le site de la primaire avant le 4 janvier dernier pourront voter sur Internet, mais les procurations ne sont en revanche pas admises. Le comité national d'organisation de la primaire de la gauche espère attirer entre deux et trois millions de votants.