Les programmes diamétralement opposés de Valls et Hamon «

Manuel Valls et Benoît Hamon se retrouvent au coude-à-coude pour cette deuxième manche de la primaire de la gauche. Bien qu'ils aient quelques terrains d'entente, les deux candidats s’opposent radicalement sur de nombreux points de leurs programmes.

Hier soir, Benoît Hamon a créé la surprise en dépassant Manuel Valls de cinq points à l'issue du premier tour du scrutin de la primaire de la "Belle Alliance Populaire". Inquiet, Manuel Valls ne compte pourtant pas se laisser abattre et repart au combat pour tenter d'être le candidat de la gauche le 29 janvier prochain.

Mais les deux hommes incarnent deux orientations radicalement opposées au sein du Parti socialiste : le "frondeur" Benoît Hamon a critiqué la ligne économique du gouvernement, avant de le quitter à l’été 2014, tandis que l'ancien Premier ministre Manuel Valls a initié le tournant social libéral de François Hollande.

Le social

Côté social, Benoît Hamon propose un revenu universel et inconditionnel, ainsi que la revalorisation du smic de 10% et l'abrogation de la loi travail. Manuel Valls souhaite quant à lui revaloriser les petites retraites, maintenir la loi travail et assurer un minimum décent pour les plus précaires.

L'immigration

L'ancien Premier ministre veut conserver la politique actuelle d'accueil des réfugiés, renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'espace Schengen et ne pas ouvrir le droit de vote aux étrangers pour les élections locales. Benoît Hamon souhaite quant à lui accueillir davantage de réfugiés, ouvrir le droit de vote pour les étrangers aux élections locales, et autoriser les demandeurs d'asile à travailler plus rapidement en France.

La sécurité

Benoît Hamon souhaite favoriser les alternatives à la prison et rétablir la police de proximité, tandis que son concurrent aimerait construire 10 000 places de prison supplémentaires. Les deux candidats sont en revanche d'accord sur le fait d'augmenter le budget de la défense et recruter 5000 policiers et gendarmes en cinq ans.

L'éducation et la jeunesse

Benoît Hamon souhaite recruter 40 000 enseignants, créer un service public d'aide aux devoirs ainsi qu'un service civique étendu aux collégiens. Manuels Valls veut quant à lui revaloriser le statut des enseignants, mettre en place une scolarisation accrue des moins de 3 ans et instaurer un service civique obligatoire. Les deux adversaires sont d'accord sur une réforme de la formation continue des enseignants et un service public d'accueil de la petite enfance.

L'économie

Manuel Valls veut encourager les heures supplémentaires par leur défiscalisation, faciliter l'accès des PME aux marchés publics, et contrôler les investissements étrangers dans les domaines stratégiques. Benoît Hamon, lui, veut encourager la réduction du temps de travail sous les 35 heures par le biais de l'incitation fiscale, mais également encadrer les rémunérations abusive des patrons. De plus, le candidat souhaite faire fusionner la CGS et l'impôt sur le revenu.



Les institutions

Benoît Hamon a pour but de faire reconnaître le vote blanc, passer au septennat non-renouvelable, réformer le sénat et élire un partie des députés à la proportionnelle. Son concurrent veut supprimer la Cour de justice de la République, inscrire la laïcité dans la constitution et limiter le nombre de députés et sénateurs.

L'écologie

Benoît Hamon ne souhaite pas que Notre-Dame-des-Landes soit construit. Pour lui, il est urgent de suspendre la Déclaration d'utilité publique. Il aimerait également une sortie du diesel d'ici 2025. Manuel Valls, à l'inverse, est pour l'évacuation de la ZAD et la réalisation de l'aéroport. Le candidat est contre une fiscalité écologique.

La famille

Manuel Valls veut lancer un débat sur l'ouverture de la PMA (procréation médicalement assistée). De son côté, Benoît Hamon souhaite ouvrir la PMA aux couples de femmes. Les deux candidats sont d'accord pour maintenir l'interdiction de la GPA (gestation pour autrui).

La santé

Benoît Hamon veut baisser le prix des médicaments, y compris par la contrainte. Il souhaite également retirer le conventionnement aux médecins dans les zones surdotées pour lutter contre les déserts médicaux. Manuel Valls, lui, veut limiter la liberté d'installation des médecins

Le cannabis

Manuel Valls est pour maintenir l'interdiction, tandis que Benoît Hamon est favorable à sa légalisation et à un encadrement de sa distribution.

L'euthanasie

L'ancien ministre de l'Education aimerait autoriser l’aide médicale à mourir pour les malades incurables qui en font la demande. Manuel Valls veut aller plus loin que la loi actuelle, mais par étapes et dans le consensus.

L'Europe

Benoît Hamon est pour une harmonisation sociale et fiscale en Europe, et un grand plan d'investissements européen. Il est en revanche contre la ratification du CETA. Il souhaite un moratoire sur les règles budgétaires européennes et réformer la PAC. Manuel Valls, quant à lui, est pour la ratification du CETA et pour le respect des règles budgétaires européennes. Comme son concurrent, il est contre le Tafta mais favorable à un grand plan d'investissements européen, une harmonisation sociale et fiscale et une réforme de la PAC.

L'international

Sur le plan international, Manuel Valls propose la création d’un "Erasmus euro-africain" pour que les jeunes Africains et les jeunes Européens puissent venir étudier les uns chez les autres. De son côté, Benoît Hamon a déclaré qu'en cas de victoire à la présidentielle, il poserait "un acte symbolique fort" en "reconnaissant l'Etat de Palestine". Les deux candidats sont d'accord sur deux points, il n'apporteront pas leur soutien à Bachar Al-Assad et veulent promouvoir une alliance militaire européenne alternative à l’OTAN.

Reste à savoir quel programme convaincra le plus les Français lors du deuxième tour de la primaire de la gauche, le 29 janvier prochain. En attendant, pour se faire une idée encore plus précise de leurs propositions, les deux candidats débattront mercredi 25 janvier. Hormis ce duel en face à face, les deux candidats devrait s'opposer par meetings et médias interposés.