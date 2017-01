Primaire de la gauche : Benoît Hamon convainc les Français «

Diffusé sur France 2, Europe 1, LCP et TV5 Monde, ce troisième débat de la primaire de gauche a fait pencher la balance en faveur de Benoît Hamon. Selon un sondage, le candidat est apparu le plus convaincant (29%) devant Arnaud Montebourg (28%) et Manuel Valls (21%).

Hier soir, avant le premier tour du scrutin de la primaire de gauche, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls s’affrontaient pour la troisième et dernière fois. Les sept candidats ont été interrogés à tour de rôle par David Pujadas, Léa Salamé et Fabien Namias. Ils ont répondu à des questions sur la santé, le protectionnisme ou encore sur le chiffrage des programmes politiques, mais également sur la politique internationale concernant la place de la Russie et du Moyen-Orient. Après tirage au sort, c'est Sylvia Pinel qui avait été désignée pour prendre la parole la première. Les candidats disposaient aussi d'une carte blanche d'une minute pour mettre en avant un point fort de leur programme, ainsi qu'une minute et trente secondes pour conclure – Benoît Hamon était le premier des sept à se prêter à l'exercice.

Benoît Hamon attaqué

Benoît Hamon, en bonne place dans les sondages, a vu d'emblée sa proposition phare, le revenu universel d'existence, attaquée par plusieurs de ses concurrents, notamment pour son coût jugé démesuré. Manuel Valls, recentrant sa campagne après un début très à gauche qui a brouillé son image, a ainsi dit ne pas vouloir d'une "gauche qui fait des promesses à crédit, pour ne pas qu'elle perde demain son crédit". De son côté, Arnaud Montebourg, donné au coude-à-coude avec M. Hamon pour une qualification pour le deuxième tour, a renchéri sur les 300 milliards pour financer le revenu universel : "On dit qu'on va prendre d'abord aux riches, et finalement, quand on s'aperçoit que ça ne suffit pas, c'est le coup de bambou fiscal pour les classes moyennes et les classes populaires", a-t-il lâché, s'attirant une exclamation outrée de Benoît Hamon : "tu n'as pas le droit, ce n'est pas sérieux".

Le candidat se relève

Mais les attaques dont le candidat a été l'objet ne l'ont pas affaibli aux yeux des téléspectateurs si l'on en croit le dernier sondage Elabe pour Bfmtv : pour les téléspectateurs, Hamon est ainsi apparu le plus convaincant pour 29% des 1.156 sondés devant Montebourg (28%) et Valls (21%). Chez les sympathisants de gauche, Benoît Hamon creuse l'écart avec ses poursuivants : il est jugé le plus convaincant pour 34% des 453 personnes interrogées, contre 24% pour Manuel Valls et 23% pour Arnaud Montebourg. Derrière, Vincent Peillon et François de Rugy sont à 7%, tandis que Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias recueillent 2%.

Accords et désaccords

Au cours de ce troisième et dernier débat avant le premier tour du scrutin, certains sujets ont fait consensus, comme la nécessaire amélioration de l'hébergement des SDF, ou le rejet de Bachar al-Assad. Tous ont également assuré vouloir préserver la Sécurité sociale, que François Fillon menace selon eux. Les candidats ont également développé leurs idées en matière de politique carcérale. Tous ont souligné l’importance de mettre en place des peines alternatives à l’incarcération. Des lignes de fracture sont en revanches apparues sur la question de la construction de nouvelles places de prison, une position défendue par Manuel Valls et par Sylvia Pinel. "Nous sommes un vieux pays de machos !", a lancé Jean-Luc Bennahmias au sujet de l'égalité hommes-femmes. Sur le sujet, tous les candidats sont tombés d’accord : la France peut mieux faire, notamment dans les entreprises. En revanche, la question sur la stratégie pour réduire la dette a donné lieu à un échange tendu entre Manuel Valls et Vincent Peillon. Enfin, le thème du protectionnisme et les questions internationales ont permis à certains de faire entendre leurs dissonances.

Les ennemis communs

Les candidats ont également évoqué leurs "ennemis communs", Arnaud Montebourg estimant que cette fin de quinquennat était "la dernière station-service avant le lepénisme", et Manuel Valls rappelant qu'en matière de sécurité, le débat les opposait tous, avant tout, "à la droite". Enfin, Emmanuel Macron, dont le projet a été qualifié de "confus" et "vieux", a scellé l'union des candidats en fin d'émission. "Macron ne nous fait pas peur", a assuré Vincent Peillon.