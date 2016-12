Primaire de la droite : les militants fidèles aux stratégies de leur candidat respectif «

Passé du statut de favori à celui d'outsider, Alain Juppé a changé de stratégie à l'approche du second tour de la primaire. Ses partisans aussi. Assommer directement l'adversaire est devenu la première arme des militants. Dans le camp Fillon, on assume tout et on prend ces attaques comme la marque d'un adversaire qui doute. Le débat de jeudi promet d'être tendu.