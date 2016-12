Primaire de la droite : les enjeux de l'ultime débat entre Fillon et Juppé «

Un dernier débat avant le second tour de la primaire. Alain Juppé et François Fillon s'affrontent une ultime fois. Côte à côte, ils répondront aux questions des journalistes. En tête dans les sondages, François Fillon ne changera pas sa marque de fabrique, quand Juppé se prépare afin de rattraper son retard. L'enjeu du débat est de taille pour la droite, qui appelle au calme et souhaite ressortir unie avant la campagne présidentielle.