Primaire de la droite: François Fillon, l'outsider en pole position «

Une anecdote sur les 24h du Mans pour résumer une soirée pleine de réussite. Grand vainqueur du premier tour, François Fillon était conscient hier du chemin parcouru. Lui, l'outsider, fait aujourd'hui figure de favori. Premier Ministre de Nicolas Sarkozy en 2007, il fait part de son envie présidentielle quelques années plus tard. En 2015, il officialise sa candidature et commence une course qui lui permettra de se révéler au fur et à mesure des débats de cette primaire. Aujourd'hui grand favori, il dispose d'une semaine pour conforter son avance sur Alain Juppé.