Primaire de la droite : François Fillon favori du second tour «

Le combat de dimanche prochain s'annonce prometteur. Avec 15 points d'avance sur son concurrent, François Fillon semble pour autant favori du second tour de la primaire. Le député de Paris dispose en plus du soutien de Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire. Dans le camp d'en face, Alain Juppé est soutenu par NKM et poursuit sa campagne sur la même ligne. Il compte notamment sur le débat de jeudi pour rebattre les cartes.