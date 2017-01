Primaire de gauche : Benoît Hamon savoure ses soutiens de poids «

Depuis dimanche, la dynamique de campagne de Benoît Hamon se confirme, et ce même au sein de son propre parti. Le candidat, arrivé en tête du premier tour de la primaire, engrange ainsi un à un les soutiens, qu'il a tenu à rassembler hier soir dans le 14e arrondissement. Une réunion qui visait à définir les thèmes à aborder pour le second tour, sans pour autant faire d'organigramme. Ces cadres du PS viennent ainsi s'ajouter aux ralliements de deux figures du Parti socialiste, Arnaud Montebourg et Martine Aubry. Reste à savoir ce que feront les candidats malheureux de la primaire, Jean Luc Benhamias et Vincent Peillon. De son côté, François de Rugy se dit pour l'heure incapable de choisir.