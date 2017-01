A trois jours du second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire, Manuel Valls et Benoît Hamon ont affiché leurs divergences, par meetings interposés. Benoît Hamon s'est voulu rassembleur à Montreuil en Seine-Saint-Denis. De son côté, l'ancien Premier ministre s'est montré nettement plus offensif à Alfortville dans le Val-de-Marne.