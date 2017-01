Benoît Hamon parviendra-t-il à rassembler s'il gagne ? «

Vendredi dernier, Manuel Valls a prévenu : en cas de victoire de Benoît Hamon, il préfère s'effacer plutôt que de soutenir son adversaire. Dans le sillage de l'ancien Premier ministre, plusieurs députés de l'aile droite du PS envisagent de laisser Benoît Hamon seul dans la course à la présidentielle. En cas de défaite de Manuel Valls, Le député Gilles Savary prévoit même de proposer un droit de retrait à l'ensemble des députés réformateurs. Des prises de position qui actent encore davantage la fracture entre la gauche de Benoît Hamon et celle de Manuel Valls. Un autre danger menace le Parti socialiste : de nombreux parlementaires seraient tentés de rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron. Dans l'entourage de François Hollande, Ségolène Royal et Jean-Marc Ayrault envisagent déjà l'option Macron.