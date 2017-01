Pour Benoît Hamon, l'heure est désormais au rassemblement «

Large vainqueur hier au second tour de la primaire de la gauche, Benoît Hamon doit désormais rassembler autour de sa candidature. Le candidat à la présidentielle a un agenda chargé : il a rendez-vous avec le groupe PS à l'Assemblée nationale demain matin. Benoît Hamon organisera également un grand meeting dimanche prochain où les six candidats qui ont échoué à la primaire de la gauche sont conviés. Objectif principal : éviter la fuite des militants socialistes vers Emmanuel Macron. Benoît Hamon doit aussi rassembler, au delà de la famille socialiste : il devrait prochainement rencontrer Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.