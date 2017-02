Penelope Gate : Patrick Balkany appelle François Fillon à renoncer «

A Levallois Perret, le parti Les Républicains a investi un des adversaires de Patrick Balkany pour les prochaines élections législatives. Trahi, le maire de Levallois Perret voit rouge et appelle François Fillon à renoncer à sa candidature. Mais dans cette ville où on a voté massivement pour François Fillon au second tour, habitants et militants sont plus mitigés.