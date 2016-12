Mélenchon structure sa "France insoumise" ce week-end à Lille «

Jean-Luc Mélenchon met sur orbite samedi et dimanche près de Lille sa "France insoumise", mouvement créé pour porter sa candidature en 2017 et dont il vante le caractère novateur. La première Convention de la France insoumise, sorte de parlement interne sera composée d'un millier de personnes environ, celles-ci étant renouvelées à chaque nouvelle Convention. Deux tiers ont été tirés au sort, à parité hommes et femmes, parmi les quelque 135.000 personnes qui ont soutenu le député européen sur le site internet de sa campagne. L'autre tiers est composé d'une part de l'"espace politique", avec des soutiens venus du parti communiste, du parti socialiste, d'Ensemble ou du Parti de gauche que M. Mélenchon a contribué à fonder en 2009, d'autre part de "l'espace des luttes", avec des acteurs syndicaux ou écologistes.