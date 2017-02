Les journalistes hués lors du meeting de François Fillon «

Lors d'un meeting de François Fillon ce jeudi 9 février, au Palais des Congrès du Futuroscope, les journalistes ont été hués par les militants en colère. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a notamment commencé son discours en faisant huer la presse.

François Fillon a de nouveau attaqué la profession durant son discours. Sans nommer directement le Canard enchaîné, à l’origine des révélations sur son épouse et lui, ou Mediapart, contrairement à sa conférence de presse de lundi, le candidat de la droite a simplement parlé des "médias" et de "la presse" devant une foule remontée.

L'ironie de Jean-Pierre Raffarin

"Un petit mot tout particulier pour dire merci aux nombreux journalistes", a lancé de son côté, non sans ironie, Jean-Pierre Raffarin à la tribune. Les journalistes présents dans la salle ont tout de suite été copieusement hués par les militants surchauffés. "Non, s'il vous plaît, ils ont voulu montrer aujourd'hui combien il était important pour eux de mieux connaître de mieux comprendre le Poitou et le Futuroscope", a-t-il continué, faisant mine de demander aux sympathisants de François Fillon de se calmer.