Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, stars des réseaux sociaux «

La course à la présidentielle se joue de plus en plus sur les réseaux sociaux. Les candidats investissent la toile et y font croître leur popularité, à coups de phrases chocs sur Twitter ou de vidéos virales. Mais on constate que certains sont plus doués que d'autres. Sur Internet, les personnalités les plus clivantes, comme Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, sont les plus populaires.

Twitter, Facebook, Youtube : c'est ici que la campagne présidentielle se joue. Car un tweet qui fait le buzz vaut beaucoup plus que quelques centaines de tracts, et certains candidats l'ont très bien compris. Marine Le Pen, présidente du Front National, comptabilise plus d'un million d'abonnés sur Twitter ou Facebook. Jean-Luc Mélenchon, à l'extrême gauche, en compte tout autant. Le candidat de La France Insoumise à l'élection présidentielle comptabilise même près de 14 millions de vues sur sa chaîne Youtube, régulièrement alimentée de vidéos de son programme.

Un parallèle avec Trump

Sur Internet, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont deux à trois fois plus populaires que leurs adversaires Benoît Hamon, François Fillon ou Emmanuel Macron. Pourquoi ces candidats des extrêmes comptent-ils plus de fidèles virtuels ? Leurs expressions marquantes seraient tout à fait adaptées au format court des réseaux sociaux. Leurs opinions tranchées, parfois brutales ou choquantes, ont été retrouvées chez Donald Trump alors qu'il était candidat. Le président américain avait d'ailleurs lui-même estimé que Facebook, Twitter et Instagram avaient contribué à sa victoire à l'élection présidentielle.