Maréchal-Le Pen et Philippot s'opposent, les divisions au FN s'exposent «

La députée du Vaucluse et le vice-président du Front national se sont affrontés sur la question de l'IVG, faisant apparaître des divisions au sein du parti. Marion Maréchal-Le Pen avait remis en cause le remboursement "intégral et illimité" de l'IVG, ce à quoi Florian Philippot a répondu que "ce qui compte, c'est ce que dit la candidate à la présidentielle". "Cette personne est seule, cette personne est isolée sur cette question", a déclaré le numéro 2 du parti. "Les électeurs ne nous pardonneront pas de tomber dans des chicayas", a quant à elle arbitré Marine Le Pen.