[LIVE] Primaire de la gauche ► Suivez le deuxième débat à partir de 18h sur iTELE «

Dès 18h, ce dimanche 15 janvier, suivez en direct sur iTELE le deuxième débat de la primaire de gauche. Durant deux heures trente, les sept candidats de la "Belle Alliance Populaire" répondront aux questions de Laurence Ferrari, Laurent Neumann et Ruth Elkrief. Au cœur de ce nouveau débat, cinq thématiques : "La France dans un monde nouveau" ; "L’Europe et ses frontières" ; "Objectif, France verte ?" ; "Quel président de gauche ?" ; "L’école de demain".

16h50 ► Pour les Français, Arnaud Montebourg se détache

Pour l'ensemble des Français, Arnaud Montebourg se détache des autres candidats suite au premier débat de la Primaire de gauche. Fera-t-il encore la différence ce soir ?

16h10 ► Les sept candidats arrivent au Studio Gabriel

16h04 ► L’Europe et l'écologie, deux thèmes importants au programme de ce débat

L'Europe et l'écologie seront parmi les cinq thèmes qui seront abordés dans le deuxième débat de cette primaire de gauche. Sur la question de l'Europe et ses frontières, Arnaud Montebourg veut signer un "nouveau Traité de Rome" et balaie la règle des 3% de déficit. Une règle que refuse aussi Benoît Hamon, qui souhaite négocier avec l'Allemagne un plan d'investissements, pour la transition écologique entre autres.

Vincent Peillon évoque un "new deal européen" à partir du moteur franco-allemand quand Manuel Valls voudrait une plus grande implication des parlements nationaux. Tous deux promettent de respecter les 3% de déficit (Manuel Valls souhaite "rester à 3%"), comme l'écologiste François de Rugy et la radicale de gauche Sylvia Pinel.

Côté écologie, Benoît Hamon, qui ne sera "plus jamais socialiste sans être écologiste", prône un plan "zéro déchet" et s'engage pour 50% d'énergie renouvelable en 2025 en réduisant la part du nucléaire. Vincent Peillon promet aussi de réduire la part du nucléaire comme prévu dans la loi de transition énergétique, là où M. Valls décidera de la fermeture ou du prolongement des centrales selon "un calcul économique clair".

Arnaud Montebourg laisserait ce choix à l'autorité de sûreté nucléaire, ce qui lui vaut les attaques de François de Rugy, qui fermerait toutes les centrales.

16h02 ► Revivez le best of du premier débat de la primaire de gauche et la revue de presse

Jeudi 12 janvier, les sept candidats de la "Belle Alltiance Populaire" s'affrontaient dans un premier débat avant l'élection du 22 janvier prochain. Revivez les interventions les plus marquantes de cette soirée en images.

Pour la plupart des journaux, ce premier débat s'était déroulé de façon apaisée, mais peut être un peu trop. La principale critique qui ressortait de cette première rencontre était l'absence d'entrain des sept candidats, comme en témoignait le dessin de Ranson, publié dans Le Parisien.



Dimanche 15 janvier, 16h00 ► Edition spéciale sur iTELE, consacrée au deuxième débat de la primaire de la gauche

