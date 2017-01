[LIVE] Primaire de gauche : les bureaux de vote ouvrent leurs portes «

Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls s'affrontent aujourd'hui dans les urnes, à l'occasion du premier tour de la primaire de la gauche. Suivez, en direct sur ce live, le déroulement de cette première manche, de l'ouverture des bureaux de vote au dépouillement.

09h15 ► Premier tour, mode d'emploi

Pour voter à la primaire de la gauche, ce dimanche 22 janvier (ainsi que le 29), il suffira d'être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2016, présenter un justificatif d'identité et payer un euro. Chaque électeur devra également signer la charte d'adhésion des valeurs de la gauche et des écologistes. Le site www.lesprimairescitoyennes.fr permet aux électeurs de trouver leur bureau de vote. Les Français de l'étranger inscrits sur le site de la primaire avant le 4 janvier dernier pourront voter sur Internet, mais les procurations ne sont en revanche pas admises. Christophe Borgel, président du Comité national d'organisation de la primaire (CNOP), mise sur une participation "plancher" de 1,5 million d'électeurs.

A partir de 9 heures, le premier tour de la primaire du PS https://t.co/ErIwZoxmkK #AFP pic.twitter.com/U3FKtSrBXC — Agence France-Presse (@afpfr) 22 janvier 2017

9h00 ► Les bureaux de vote ouvrent leurs portes

Bienvenue sur ce direct qui durera toute la journée et soirée de dimanche.

Deux mois après la primaire de la droite, à l'issue de laquelle François Fillon est sorti vainqueur, le premier tour de la primaire à gauche oppose sept candidats : quatre sont membres du Parti socialiste et anciens ministres : Manuel Valls, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon. Trois représentent d’autres formations : François de Rugy (Parti écologiste), Sylvia Pinel (Parti radical de gauche) et Jean-Luc Bennahmias (Front démocrate).

7530 bureaux de vote seront ouverts sur le territoire. Ces derniers ont ouvert leurs portes à 9 heures ce matin en métropole et dans les départements d'Outre-mer, et fermeront à 19 heures. Ne manquez pas l'édition spéciale consacrée à ce premier tour du scrutin dès 18h, en direct sur i-Télé.