[LIVE] Primaire de la droite ► François Fillon, candidat de la droite à l'élection présidentielle «

Avec plus de deux tiers des voix, François Fillon remporte largement cette primaire de la droite. La participation, déjà très haute au premier tour, est encore plus importante ce dimanche.

23h29 ►Pour François Bayrou, le programme de François Fillon "pose de nombreuses questions"

François Bayrou, président du MoDem et soutien de longue date d'Alain Juppé, a émis des doutes sur le projet de François Fillon, jugeant qu'il "pose en réalité de nombreuses questions aux citoyens et à notre société", dans un communiqué. Le centriste, qui avait dit qu'il se présenterait à la présidentielle si Nicolas Sarkozy remportait la primaire de la droite, se demande si le projet de François Fillon est "au point d'équilibre qu'exige l'avenir de la France".

A ses yeux, des sujets n'ont pas été "traités", comme "l'avenir de l'Union européenne, la sauvegarde d'une ambition sociale, la question de l'environnement (...) les nouvelles conditions du travail, la situation des jeunes et leur futur". Le maire de Pau a par ailleurs salué "avec gratitude l'engagement, le travail et la volonté de rassemblement qui a été celle d'Alain Juppé tout au long de ces deux dernières années". "Cet engagement était servi par de précieuses qualités humaines, sensibilité, courage et sens de l'État", a-t-il vanté.

23h16 ►Le porte-parole de J.L Mélenchon dénonce le programme de François Fillon

Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon a vivement critiqué le programme de François Fillon qui attaquerait le tissu social Français et les services publics : "Cela n'est jamais une bonne nouvelle quand vous avez un candidat qui annonce la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires", a-t-il déclaré sur notre antenne.

23h05 ► Jean-Frédéric Poisson félicite François Fillon

Toutes mes félicitations à #francoisfillon pour cette magnifique victoire, sans appel, sur un projet exigeant, et qui doit le rester — JeanFrédéric Poisson (@jfpoisson78) 27 novembre 2016

Le président du Parti chrétien démocrate, Jean-Frédéric Poisson, qui a réalisé un score de 1,5% au premier tour de la primaire de la droite, avait décidé de soutenir François Fillon au nom de "la politique familiale et de l'accueil de la vie".

22h50 ► Avec #LeVraiFillon, le Front national s'attaque au nouveau candidat de la droite

Le Front national avait semble-t-il anticipé la victoire de François Fillon à la primaire de la droite. Des cadres du parti comme Florian Philippot, Marion Maréchal-Le Pen ou Stéphane Ravier ont attaqué le désormais candidat de la droite à la présidentielle avec le hashtag #LeVraiFillon. Immigration, islam, Europe : de nombreux sujets y passent.

#levraiFillon : Retour vers le XIXe siècle. Et pendant ce temps le gâchis continue sur l'immigration, l'UE, la fraude... pic.twitter.com/ew6yWATYl0 — Florian Philippot (@f_philippot) 27 novembre 2016

François Fillon contre le peuple, hier, aujourd'hui, demain. #LeVraiFillon pic.twitter.com/wN1CMEO3t9 — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 27 novembre 2016

On notera l'esthétique de ces tweets, qui ne laisse guère de doute quant à l'anticipation de la victoire de François Fillon.

22h37 ► Les Jeunes avec Juppé expriment leur tristesse

Réunis à Bordeaux, les "Jeunes avec Juppé" ont exprimé leur tristesse après la défaite de leur candidat. Les militants rencontrés par notre reporter Julien Nény ont expliqué leur difficulté à rejoindre les rangs du camp Fillon : "on a trop de divergences sur les sujets de société" a notamment expliqué Marine, une jeune militante attachée aux valeurs promues par le numérique.

#LaPrimaire > Les @JeunesAvecJuppe expriment leur déception et leur tristesse après la défaite de leur candidat

► https://t.co/G29159f9th pic.twitter.com/gEOtAmSl8q — iTELE (@itele) November 27, 2016

22h30 ► Yannick Jadot estime que François Fillon est "dangereux pour la France et les "Français"

Interrogé par France Info, Yannick Jadot s'en est pris avec force à François Fillon. Le candidat d'Europe Ecologie-Les Verts à la présidentielle "pense que c'est un adversaire dangereux pour la France et les Français", parlant d'une "double peine" : le "programme ultralibéral de Thatcher" et "un programme très réactionnaire du point de vue des valeurs et des enjeux de société". Pour Yannick Jadot, François Fillon, c'est "la négation du monde d'aujourd'hui : rien sur l'écologie, rien sur le climat. (...) Il va casser les services publics."

22h10 ► Les sondeurs au placard ?

Raquel Garrido, proche de Jean-Luc Mélenchon, se félicite qu'aucun représentant des instituts de sondage ne soit présent sur le plateau de France 2 pour cette soirée électorale. "Notre démocratie grandit un peu", a-t-elle écrit sur Twitter.

Je note qu'il n'y a pas de sondeur invité à la soirée électorale @France2tv. Bon débarras. Notre démocratie grandit un peu. #Laprimaire — Raquel Garrido (@RaquelGarridoPG) November 27, 2016

Rappelons que les sondeurs se sont trompés dans les grandes largeurs lors du premier tour de la primaire de la droite. Entre autres...

22h03 ► Les deux candidats se réunissent pour une photo de famille

Alain Juppé et François Fillon se sont réunis pour une photo de famille, après la victoire du camp Fillon au deuxième tour de la primaire.

Un rassemblement jugé nécessaire pour les deux candidats en vue de l'élection présidentielle de 2017.

21h59 ► Nathalie Kosciusko-Morizet félicite François Fillon

Celle qui a fini à la quatrième place de la primaire, représentante de l'aile modérée des Républicains, a félicité François Fillon sur Twitter. "Ce soir, c'est la droite républicaine et le centre qui gagnent !", a-t-elle écrit.

Bravo à @FrancoisFillon pour sa victoire et @alainjuppe pour sa campagne. Ce soir, c'est la droite républicaine et le centre qui gagnent ! — N. Kosciusko-Morizet (@nk_m) November 27, 2016

21h48 ► Jean-Luc Mélenchon veut débattre avec François Fillon

21h41 ► Benoît Hamon félicite la droite pour l'organisation de la primaire

Benoît Hamon, candidat à la primaire du Parti socialiste, a tenu à féliciter la droite pour "ce bel exercice démocratique" qu'a été la primaire des Républicains. Il a exprimé son souhait d'une réelle respiration démocratique à gauche, face à la droite de François Fillon, jugée dure et conservatrice.

#LaPrimaire > Benoît Hamon ": Je veux féliciter la droite d'avoir réussi ce très bel exercice démocratique"

► https://t.co/G29159f9th pic.twitter.com/AcWcLVBAPs — iTELE (@itele) November 27, 2016

21h32 ► "Préparons-nous" à "combattre" la droite de Fillon, lance Poutou

Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou a réagi à l'élection de François Fillon, représentant d'une "droite extrême, antisociale et ultra-libérale". Selon lui, "c'est dans la rue qu'on la combattra".

#PrimaireDroite. Fillon candidat d'une droite extrême, antisociale et ultra-libérale. C'est dans la rue qu'on la combattra. Préparons-nous. — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) 27 novembre 2016

21h26 ► François Fillon aura "besoin de tout le monde"

Dans une ambiance survoltée, le vainqueur de la primaire s'est félicité d'"une victoire de fond" qui "a brisé tous les scénarios écrits d'avance". "Les électeurs ont trouvé en moi les valeurs françaises", a assuré François Fillon, qui aura "besoin de tout le monde", adressant un message à Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. François Fillon a également promis des mesures chocs, après un "quinquennat pathétique" : "Il va falloir repartir de l'avant comme nous ne l'avons jamais fait depuis 30 ans."

#LaPrimaire > "Il va falloir repartir de l'avant comme nous ne l'avons jamais fait depuis 30 ans" (François #Fillon) pic.twitter.com/r1oJ1MZgbC — iTELE (@itele) November 27, 2016

#LaPrimaire > Ambiance survoltée au QG de François #Fillon, main sur le cœur pic.twitter.com/pIilBGvoYo — iTELE (@itele) November 27, 2016

21h08 ► Alain Juppé reconnaît sa défaite et apporte son soutien à François Fillon

Depuis Bordeaux, Alain Juppé a reconnu sa défaite et a apporté son soutien à François Fillon en vue de l'élection présidentielle. Il a appelé ses soutiens, notamment les plus jeunes à se battre pour des valeurs pacifiques et européennes.

20h54 ► Rama Yade se présente comme la candidate des centristes

Quelques minutes après l'annonce de la victoire de François Fillon, Rama Yade a réagi sur Twitter en invectivant ses anciens camarades de l'UDI. La candidate annoncée à la présidentielle explique qu'après la défaite d'Alain Juppé, elle est désormais celle qui incarne le centre.

Bravo Lagarde,Bayrou,Hénart pour ce fiasco. Vous l'avez,votre candidat de la droite ET du centre: Fillon! Je serai donc celle des centristes — Rama Yade (@ramayade) 27 novembre 2016

20h51 ► Nicolas Sarkozy salue la victoire de François Fillon

L'ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy a salué la victoire de François Fillon. Il a également exprimé une "pensée amicale" envers Alain Juppé pour la défense de ses convictions et de ses idées tout au long de cette campagne.

Retrouvez ma déclaration suite à la victoire de @FrancoisFillon. pic.twitter.com/u2Uhx7e3SM — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 27, 2016

20h40 ► Pour Thierry Solère, "la droite est en ordre de marche"

Thierry Solère, le président LR de la commission d'organisation de la primaire s'est félicité du bon déroulé des primaires à droite, grand succès populaire. Pour lui, cela confirme la force de frappe des Républicains en vue des prochaines élections présidentielles. Les militants devront maintenant se rassembler autour du grand vainqueur, François Fillon.



#LaPrimaire > "La droite est en ordre de marche à cinq mois de l'élection présidentielle"

► https://t.co/G29159f9th pic.twitter.com/U0BejgPDLq — iTELE (@itele) November 27, 2016

20h25 ► François Fillon large vainqueur

Sur 2121 bureaux de vote, François Fillon remporte 69,5% des voix, contre 30,5% pour Alain Juppé, a annoncé la présidente de la Haute autorité de la primaire Anne Levade.

19h50 ► Les électeurs de gauche ont voté

Du seizième au vingtième arrondissement de Paris, les électeurs de gauche se sont rendus aux urnes pour voter, dimanche 27 novembre. Au premier tour, 10 à 15% des électeurs de gauche auraient participé à la primaire de droite et du centre.

#LaPrimaire : les électeurs de gauche ont voté...

19h30 ► Fillon attendu à 20h à son QG

François Fillon se rendra à 20 heures à la Maison de la Chimie, selon notre journaliste présente sur place.

#LaPrimaire > François #Fillon se rendra à 20H à la Maison de la Chimie pour commenter les résultats

► https://t.co/G29159f9th pic.twitter.com/LRflSOnoJ4 — iTELE (@itele) November 27, 2016

19h15 ► Les médias étrangers se bousculent au QG de Fillon

Russie, Etats-Unis, Brésil, Japon, Canada, Norvège, Suède : on n'a jamais entendu autant d'idiomes dans le QG de François Fillon. Le favori de cette primaire est l'attraction des journalistes étrangers, comme l'explique la journaliste Margaux Duguet.

Une centaine de Medias accréditée dont bcp d'étrangers (Russie, Brésil, Japon, Canada, Norvège, Suede, USA...) au QG de #Filllon #Primaire — MargauxDuguet (@MargauxDuguet) 27 novembre 2016

A noter que Frigide Barjot est également présente à la Maison de la Chimie, lieu où se rassemblent les partisans de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy.

18h20 ►Participation en hausse de 4,5%

A 17 heures, dans 78% des bureaux de vote, la participation était en hausse de 4,5% par rapport au premier tour, a déclaré le président LR de la commission d'organisation de la primaire, Thierry Solère. Cela représente près de 3 millions de votants.

↗️ Participation à 17h ↗️ 2 926 425 votants sur 78% des bureaux (2,806 millions dimanche dernier à la même heure) #Primaire2016 — Primaire ouverte (@InfoPrimaire) November 27, 2016

18h ► Les électeurs de gauche venus voter en masse ?

Le journaliste Jean-Michel Aphatie croit savoir que de nombreux électeurs de gauche se sont déplacés dans les bureaux de vote ce dimanche. C'est ce que plusieurs dirigeants Les Républicains lui auraient dit.

D'après plrs dirigeants de @lesRepublicains bcp d'électeurs de gauche dans les bureaux de vote. Assez pour créer la surprise? #Laprimaire — jean-michel aphatie (@jmaphatie) November 27, 2016

17h ► Les candidats à la primaire ont voté

François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ont voté en ce dimanche 27 novembre : l'ancien président de la République s'est fait très discret pendant qu'Alain Juppé apparaissait très tendu dans son fief bordelais. François Fillon est apparu calme et détendu, à Paris.

Les candidats à la primaire ont voté - Le 27/11...

15h30 ► L'Agence France Presse fait une sélection des images marquantes de ce second tour

#Laprimairedeladroite en images #AFP pic.twitter.com/opX0tDVBH0

— Agence France-Presse (@afpfr) 27 novembre 2016

12h44 ► La participation en hausse de 12% à midi

Les électeurs de la primaire de la droite se sont rendus aux urnes dimanche matin encore plus nombreux qu'il y a une semaine pour choisir entre François Fillon, net favori, et Alain Juppé, leur candidat pour la présidentielle, qui prendra une sérieuse option pour l'Elysée.

Selon le président de la commission d'organisation, Thierry Solère (LR), 1,27 million d'électeurs se sont rendus aux urnes à 12h00 contre 1,138 million dimanche dernier, des chiffres portant sur 67% des bureaux, soit une hausse de 12%.

Les 10.228 bureaux de vote seront ouverts jusque 19h00. Les premiers résultats, régulièrement actualisés, devraient être publiés à partir de 20h30 par la Haute autorité chargée de veiller au bon déroulement de cette compétition, inédite à droite.

12h20 ► Quels sont les programmes économiques de François Fillon et Alain Juppé ?

François Fillon pousse la logique libérale plus loin que le maire de Bordeaux.

Primaire de la droite : quels sont les...

12h00 ► Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon raille la primaire de droite

Le candidat de la France Insoumise n'a jamais vraiment eu la langue dans sa poche. Depuis le début des campagnes pour la primaire, il a réagit à plusieurs reprises aux positions des candidats et n'a pas hésité à les critiquer. En ce jour de second tour, il a mis sur son compte Twitter une vidéo où il se gausse du "choix difficile" des électeurs de la droite entre "politique des riches et politique des riches".

Aujourd'hui, pour les votants à la #primaire, un choix difficile à faire entre politique des riches et politique des riches. #Fillon #Juppé pic.twitter.com/d0J3EwtniS — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 27 novembre 2016

10h40 ► François Fillon a voté

L'ancien Premier ministre François Fillon a voté dimanche à Paris à la mairie du VIIe arrondissement pour le second tour de la primaire de la droite, dont il est le grand favori. Dans ce bureau où la file d'attente était courte, celui qui est aussi député Les Républicains de Paris a glissé son bulletin dans l'urne.

"J'attends le verdict des électeurs, ce sont eux qui parlent, pas le candidat", a simplement commenté le candidat devant les nombreux journalistes l'attendant à la sortie du bureau de vote.

10h28 ► Alain Juppé vote près de Bordeaux

Le candidat à la primaire s'est rendu ce dimanche matin au bureau de vote de vote de Caudéra (Gironde), avec son épouse, pour déposer son bulletin dans l'urne.

Sorti du bureau de vote @alainjuppe évoque encore une "campagne immonde" et toutefois dit "je n'ai pas de regrets" @itele pic.twitter.com/ibLdjf4nMy — Antoine Estève (@antoineesteve) November 27, 2016

9h20 ► #JeNeVoteraiPasFillonParceQue en top tweet

Sur le réseau social, le hashtag #JeNeVoteraiPasFillonParceQue est désormais en top tweet France. Les soutiens d'Alain Juppé comme de Marine Le Pen en profitent, chacun pour des raisons différentes.

#JeNeVoteraiPasFillonParceQue on a déjà notre candidate : elle est patriote, elle est honnête, elle est juste et sincère : c'est Marine ! pic.twitter.com/89X9pZU8Ns — Avec Marine (@avec_marine) 26 novembre 2016

#JeNeVoteraiPasFillonParceQue en moins d'une minute il a TOUT dit pic.twitter.com/xiLJf6hz9o — Théo Padilla (@tpadilla_) 26 novembre 2016

Certains en profitent pour critiquer le programme du candidat et affirmer leurs oppositions.

#JeNeVoteraiPasFillonParceQue je suis pour l'avortement, pour l'adoption plénière, contre la hausse TVA, contre -500k fonctionnaires, au pif — Antoine (@jesuistoinou) November 26, 2016

#jenevoteraipasfillonparceque je suis infirmière & que je ne veux pas travailler 39h payées 35,& que mes conditions de trav sont déjà dures — Catherine Matisse (@catmarie1812) 26 novembre 2016

8h15 ► Second tour, mode d'emploi

Comment fonctionne ce deuxième tour ? Comme la semaine dernière, les Républicains réclament une participation de 2 euros pour couvrir les frais d'organisation et demandent de signer une charte d'adhésion aux valeurs républicaines de la droite et du centre.



Primaire de la droite : second tour, mode d...

8h00 ► Les bureaux de vote ouvrent leurs portes

Bienvenue sur ce direct qui durera toute la journée et soirée de dimanche.

Le second tour de la primaire de la droite et du centre a débuté ce matin à 8h avec l'ouverture des 10.228 bureaux en France métropolitaine et en Outre-mer. Hier, près de 58.472 Français de l'étranger ont pu voter par voie électronique.

Dans un dernier débat télévisé, puis en meeting. Un sondage IFOP - Fiducial pour iTELE, Paris Match et Sud Radio donnait François Fillon grand gagnant, avec 65% des suffrages exprimés. Alain Juppé serait loin derrière, avec 35% des voix.