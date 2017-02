Le candidat de la France insoumise propose ce dimanche un meeting en hologramme. Une grande première en France. Jean-Luc Mélenchon sera en chair et en os à Eurexpo Lyon et sous forme d?hologramme à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, avec deux petites secondes de décalage. Un dispositif estimé entre 60 000 et 100 000 euros.