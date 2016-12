Le dernier livre de confidences de F.Hollande? "Un suicide politique", selon Nicolas Winocur «

Nicolas Winocur revient sur l'onde de choc après la sortie du livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme: "Un président ne devrait pas dire ça". "On découvre un homme différent de celui que l'on croyait connaître. On est dans une forme de relâchement, il raconte son travail au quotidien, il n'est plus le président de la République", juge le journaliste de Politico. "François Hollande dit "il y a un problème avec l'islam", alors qu'il était si précautionneux sur ce sujet de l'islam", raconte le journaliste. "Il s'agit d'un suicide politique", ajoute enfin Nicolas Winocur.