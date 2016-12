François Hollande à Abu Dhabi : un voyage et des petites phrases «

Le président de la République était en déplacement à Abu Dhabi, deux jours après avoir annoncé qu'il ne briguerait pas un second mandat. Ce retrait ne l'a cependant pas empêché d'attaquer les candidats à sa succession. "Quand il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus d'Etat, quand il n'y a plus d'Etat, il n'y a plus de France. Il faut aussi en prendre conscience si l'on veut savoir vers quoi on veut aller ensemble", a-t-il averti, en référence à la promesse de François Fillon de supprimer 500.000 emplois publics.