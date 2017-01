François Fillon : le dossier s'alourdit «

Nouvelles révélations du Canard Enchaîné. Penelope Fillon, soupçonnée d'emplois fictifs, aurait touché au total plus de 900.000 euros brut comme collaboratrice de son mari et à la Revue des Deux Mondes, affirme le journal dans son édition de mercredi. De plus, le candidat de la droite à la présidentielle aurait rémunéré deux de ses enfants comme "assistants" parlementaires quand il était sénateur de la Sarthe entre 2005 et 2007 pour un montant de 84 000 euros brut, affirme également l'hebdomadaire.