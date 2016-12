François Fillon serait le grand gagnant de la Primaire de droite avec 65% d'intentions de vote (IFOP-FIDUCIAL) «

Notre dernier sondage IFOP-Fiducial donne François Fillon grand gagnant de la Primaire des Républicains avec 65% d'intentions de vote. Alain Juppé serait loin derrière, cumulant 35%.

Le deuxième temps de la Primaire des Républicains se jouera dans quatre jours (le dimanche 27 novembre), mais notre dernier sondage IFOP- Fiducial pour iTELE donne François Fillon grand gagnant de cette élection. Le député de Paris, avec 65% d'intentions de vote, serait loin devant Alain Juppé, qui en cumulerait 35%. Les sympathisants de gauche voteraient en masse pour Alain Juppé (83 %), alors que François Fillon recueillerait en majorité les soutiens de la droite et de l'extrême droite.

En effet, François Fillon s'est distingué par une position plus conservatrice au niveau social, ayant reçu l'appui de "Sens Commun", émanation politique de la Manif pour tous au sein des Républicains. Toujours selon notre sondage, François Fillon comptabiliserait 75 % de soutiens chez les Républicains, et jusqu'à 84% chez les sympathisants du Front National. Bruno Le Maire, Nadine Morano ou Laurent Wauquiez ont d'ors et déjà appelé à voter pour lui.



François Fillon plébiscité par les électeurs d... par ITELE

Balle au centre pour Alain Juppé

Alain Juppé recueille la majorité de ses voix au sein des sympathisants de gauche et du Modem : 66% des sympathisants du Modem/UDI voteraient pour le Maire de Bordeaux, contre 34 % pour François Fillon. Sans surprise, les soutiens de Nicolas Sarkozy se reportent sur François Fillon : dimanche dernier, le candidat avait rendu hommage à son ancien Premier Ministre, appelant ses partisans à voter pour lui.