François Fillon : des remplaçants déjà évoqués «

Fillon peut-il tenir ? Quel plan B est-il possible en cas de renoncement ? Si le candidat républicain est mis en examen, il se retirera de la course à la présidentielle, comme il l'a promis au lendemain des premières révélations du Canard Enchaîné sur la rémunération de sa femme en tant qu'attachée parlementaire. Depuis, les rebondissements se succèdent, la couverture médiatique s'emballe, et François Fillon, fragilisé par cette affaire, plonge de plus en plus dans la tourmente. Sa cote baisse dans les sondages. Qui pour remplacer l'homme providentiel de la droite ? En coulisses, on cherche un plan B. Alain Juppé avec ses 33,5% au second tour de la primaire aura-t-il la légitimité pour remplacer François Fillon ? Ou vaudrait-il mieux miser sur des candidats plus jeunes qui ne sont pas passés par la primaire, comme François Baroin ou Xavier Bertrand pour contrer Emmanuel Macron, propulsé dans les sondages avec le Penelope Gate ?