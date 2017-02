Fillon à la Réunion : "déterminé" malgré les affaires «

François Fillon est arrivé samedi à La Réunion pour un séjour de trois jours et déterminé à défendre son projet présidentiel sans se laisser "abattre".

En débarquant dans la matinée de samedi à la Réunion, François Fillon a assuré que c'était pour lui "un vrai plaisir de revenir à La Réunion". "Une île que je connais bien parce que je suis souvent venu ici." Plusieurs dizaines de militants étaient venus l'accueillir au son du tambourin, en dansant et chantant. "Fillon président", ont-ils lancé à plusieurs reprises, certains l'embrassant avec fougue. Après un accueil chaleureux à l'aéroport, de brefs heurts ont eu lieu dans l'après-midi entre des partisans et des opposants au candidat de la droite, devant la ferme photovoltaïque qu'il devait visiter à L'Étang-Salé.

"Lutte contre le chômage et contre l'insécurité"

Pour l'ancien Premier ministre, La Réunion est "un symbole de la grandeur de la France et en même temps un résumé de tous les maux de notre pays, en particulier du chômage et de l'insécurité". "Je viens à la rencontre des Réunionnais pour leur présenter un projet très puissant pour la lutte contre le chômage et contre l'insécurité", a-t-il dit, alors que plus de 40% de la population de l'île vit en dessous du seuil de pauvreté (environ 1.000 euros par mois).Point d'orgue de la visite: un meeting prévu à Saint-Pierre dimanche en fin d'après-midi, après avoir avoir assisté à la messe dominicale à l'église de Saint-Gilles.