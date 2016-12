Dernier meeting de campagne : Juppé dans la bataille, Fillon dans le rassemblement «

Du côté du camp de François Fillon, on ne cache plus son triomphalisme. Les 3 000 personnes présentes hier, lors de son dernier meeting de campagne à Paris, étaient sûres de sa victoire et voyaient déjà l'ancien Premier ministre rassembler la droite. Le camp Juppé, installé à Nancy, était en revanche toujours engagé dans une rude bataille pour la victoire.