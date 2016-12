Débat de la primaire de droite: les sympathisants soutiennent leurs favoris «

Les militants fidèles à Alain Juppé étaient fous de joie hier soir après le premier débat des candidats à la primaire de la droite. Si l'enthousiasme dominait chez ses partisans, Alain Juppé a tenu à rappeler que "rien n'etait fait". Dans le clan des supporters de Nicolas Sarkozy, l'atmosphère était plus studieuse, et les piques continuaient d'être lancés contre son principal adversaire. Après ce premier débat, chacun a défendu son candidat. Les sympathisants de Bruno Le Maire et NKM n'ont pas hésité à rappeler la nécessité de renouveler le paysage politique.